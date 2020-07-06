Nome social de travestis e transexuais vai constar no sistema de saúde do ES

A norma vale para as unidades da Sesa e para os prestadores de serviços de saúde vinculados ao SUS no ES Crédito: Divulgação

Segundo explica a Sesa na portaria assinada pelo secretário Nésio Fernandes, “nome social” é a forma como as pessoas se reconhecem e se identificam por sua comunidade e em seu meio social, em contraste com o nome oficialmente registrado, que não reflete sua identidade de gênero.

Em outras palavras, uma pessoa pode ter nascido com o sexo feminino , mas ao longo da vida passou a se identificar com outro gênero e a partir daí adotou outro nome. E com esta nova identidade, ela passou a ser socialmente reconhecida.

Em relação ao conceito de “ identidade de gênero ”, a portaria explica que é “a dimensão da identidade de uma pessoa que diz respeito à forma como esta se relaciona com as representações de masculinidade e feminilidade e como isso se traduz em sua prática social, sem guardar relação necessária com o sexo biológico”.

Para efeitos da portaria, o governo do ES entende que “pessoa de gênero diverso” é aquela “cuja identidade de gênero não seja integral e exclusivamente feminina ou masculina”.

Ainda segundo as novas regras, as unidades próprias da Secretaria de Estado da Saúde deverão observar a vontade da travesti, da pessoa transexual ou da pessoa de gênero diverso em utilizar sua identidade de gênero equivalente ao seu “nome social” sempre que houver a necessidade de acomodação em ambientes que exijam a separação por sexo, a exemplo de enfermarias e alas de internação.