Bombeiros: pessoas trans farão concurso conforme identidade de gênero

Corpo de Bombeiros Crédito: Fabio Vicentini - Arquivo AG

Transexuais e travestis poderão fazer o Teste de Aptidão Física (TAF) de acordo com a sua identidade de gênero nos concursos públicos do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. A conquista ocorreu após solução extrajudicial do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública do Espírito Santo (DPES) com a corporação. A alteração do edital foi publicada nesta segunda-feira (23).

O certame dos Bombeiros oferece 127 vagas, sendo 120 para soldados e 7 para oficiais. O prazo para se inscrever termina nesta quinta-feira, dia 26, www.institutoaocp.org.br . Na hora de se inscrever, a pessoa transexual ou travesti precisa fazer uma autodeclaração, por meio do preenchimento de um formulário disponibilizado no edital do concurso.

A alteração foi baseada em um questionamento de um homens trans sobre a realização do exame físico. O defensor público Douglas Admiral Louzada explica que foi feita uma consulta junto à organizadora.

Procuramos o Corpo de Bombeiros e durante a reunião chegamos a um consenso de como seria realizada a prova física para candidatos travestis e trans. A recomendação foi acolhida e o edital alterado. Dessa maneira, a pessoa pode fazer o teste de acordo com a sua identidade de gênero e não pelo sexo biológico, destaca.

Ele ressalta que a mudança garante o respeito à identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais. Além disso, houve um reconhecimento do nome social e do tratamento nominal.

O defensor público Douglas Admiral Louzada afirma que a alteração é de suma importância e ressalta a relevância da resolução administrativa das demandas dos assistidos da Defensoria Pública:

Apesar de o edital do concurso já prever em sua redação inicial o respeito ao nome social de travestis e transexuais, ainda havia dúvidas quanto à realização do exame de aptidão física em conformidade com a identidade de gênero do candidato ou candidata, relata.

COMO FICOU O EDITAL

2.3.2.5 Fica assegurado às pessoas transexuais e travestis, que ainda não procederam à retificação de seus nomes e gênero, o direito à identificação por meio do seu nome social e direito à escolha de tratamento nominal, de acordo com a sua identidade de gênero. Entende-se por nome social aquele pelo qual travestis e transexuais se reconhecem, bem como são identificadas por sua comunidade e em seu meio social.

2.3.2.6 Para garantia do respeito ao nome social, o(a) candidato(a) deverá informar o seu nome social através de requerimento via e-mail [email protected] , até a data de 27/07/2018. No mesmo ato, o(a) candidato deverá declarar, por meio de formulário próprio previamente disponibilizado na forma do Anexo XXX deste Edital, estar ciente de que o Exame de Aptidão Física será realizado de acordo com sua identidade de gênero e de que a declaração falsa, visando benefícios no processo seletivo, importará na sua exclusão do certame e na sua eventual responsabilização cível e criminal. O formulário deverá ser enviado digitalizado, comprometendo-se o(a) candidato(a) a apresentar o original na fase de entrega de documentação preliminar (conforme item 4 deste edital).

2.3.2.7 A anotação do nome social de travestis e transexuais constará por escrito nos editais do concurso, entre parênteses, antes do respectivo nome civil. As pessoas transexuais e travestis, candidatas a este concurso, deverão apresentar como identificação oficial, no dia de aplicação das provas, um dos documentos previstos neste Edital, conforme normativa dos subitens 3.5.10 à 3.5.12.

2.3.2.8 Se, no curso do processo seletivo, sobrevier a retificação do nome e/ou do gênero de candidatos(as) travestis e transexuais, serão procedidas as alterações devidas, prosseguindo-se o certame normalmente de acordo com a documentação oficial do candidato.

SAIBA MAIS

 Sexo biológico: Diz respeito ao órgão genital que a pessoa apresenta desde o seu nascimento.

 Orientação sexual: Está relacionada à atração sexual, romântica e afetiva pelo outro de acordo com as suas características e identidade.

 Identidade de Gênero: Corresponde a uma manifestação psicológica, uma experiência interna, de como aquela pessoa se percebe e se identifica. Em suma, o termo identidade de gênero se refere à definição do gênero com o qual a pessoa se identifica.

 Pessoas cisgêneras: aquelas que se identificam com o mesmo gênero que lhe foi dado no nascimento, com base no sexo biológico.

 Pessoas transgêneras ou transexuais: aquelas que se identificam com um gênero diferente daquele que lhe foi dado no nascimento.

Há que se ressaltar que há pessoas que se consideram não binárias, ou seja, que se percebem como de ambos ou de nenhum dos gêneros.

 Homens trans, homem transexual ou transexual masculino: pessoa que nasceu com a genitália feminina, mas que se identifica com o gênero masculino e se porta em sociedade como homem.