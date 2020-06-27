Quatro anos depois de lei federal, nome social no ES não é regulamentado

Espírito Santo não possui decreto que regulamenta uso de nome social no serviço público Crédito: Freepik/Arte A Gazeta

nome social é o nome que transgêneros escolhem para si, diferentemente daquele que foi registrado no nascimento. Desde 2016, o uso desta designação em órgãos da administração pública federal é reconhecido como direito de travestis e transexuais por meio de decreto. O ato, assinado pela então presidente é o nome que transgêneros escolhem para si, diferentemente daquele que foi registrado no nascimento. Desde 2016, o uso desta designação em órgãos da administração pública federal é reconhecido como direito de travestis e transexuais por meio de decreto. O ato, assinado pela então presidente Dilma Rousseff (PT) , serviu de parâmetro para que os entes federados também adotassem medidas similares, o que não foi feito até hoje no Espírito Santo.

Apesar de algumas secretarias autorizarem o uso do nome social, o Estado não possui regulamentação sobre o assunto. O governo diz que estuda fazer uma ampliação em nível estadual.

A demanda já foi pauta de um projeto de resolução em 2014, do então deputado estadual Cláudio Vereza (PT). A matéria previa a utilização do nome social na Assembleia Legislativa , permitindo aos servidores o reconhecimento desse direito nos crachás e nas correspondências internas.

"Eu tinha uma assessora transexual e, a pedido dela, solicitei à Mesa Diretora que fosse garantido a pessoas como ela o direito de usar o nome social. Ela se sentia muito incomodada e constrangida por não poder usar nem mesmo um crachá com o nome pelo qual ela escolheu ser reconhecida pela sociedade" Cláudio Vereza - Ex-deputado estadual

O projeto de Vereza foi derrotado no plenário. No mesmo ano, o parlamentar fez indicações a todos os Poderes para que houvesse uma regulamentação a respeito do assunto.

Em 2018, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou o uso do nome social para todos os servidores, membros e usuários do serviço Judiciário em registros, documentos e formulários. A Assembleia Legislativa do Espírito Santo e o Executivo, entretanto, seguem sem uma regulamentação própria.

"Não temos nenhuma regulamentação para dentro do Estado e essa é uma demanda do próprio Conselho Estadual LGBT, porque é urgente. Quando alguém não tem o nome social respeitado, se compreende como transfobia. Algumas instituições estaduais têm se organizado para pautar isso, mas é preciso que esse direito seja assegurado a todos, porque dá mais segurança e reconhece essa como uma demanda da população transexual" Marina Bernabé - Presidente do Conselho Estadual LGBT