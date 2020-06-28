"Sou uma trans respeitada na política em um sertão de cabra macho"

As pessoas sempre me conheceram como Kátia e as minhas correspondências na Câmara de Vereadores sempre vieram com este nome. Mas naquela época ainda não era permitido usar nome social no registro eleitoral e para mudar o nome no cartório tinha que ir na Justiça. Por causa disso, eu passei por diversas situações constrangedoras e toda vez que falavam José, eu tinha que explicar que eu era uma mulher trans. Um dia, juntei todos as cartas, todos os registros que tinha com o nome de Kátia e levei para o juiz. Falei que não aguentava mais aquilo e que me fazer usar outro nome senão Kátia era uma maldade sem tamanho. Eu não era aquela pessoa. Em 2016, consegui o direito de mudar meu nome no cartório e, desde então, eu sou Kátia Tapety também na identidade. Parece besteira, mas conseguir mudar meu nome no documento foi a minha maior vitória.