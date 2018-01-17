MEC autoriza uso de nome social em escolas

O ministro Mendonça Filho (Educação) assina, às 15h de hoje, portatia que autoriza o uso do nome social trans em escolas do ensino médio. Assim, os alunos poderão ser chamados pelo nome que escolher usar.
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