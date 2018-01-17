Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conquista

MEC autoriza uso de nome social em escolas

Alunos poderão ser identificados pelo nome que preferir
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2018 às 19:45

Publicado em 17 de Janeiro de 2018 às 19:45

Mendonça Filho, Ministro da Educação Crédito: Dida Sampaio/Estadão
O ministro Mendonça Filho (Educação) assina, às 15h de hoje, portatia que autoriza o uso do nome social trans em escolas do ensino médio. Assim, os alunos poderão ser chamados pelo nome que escolher usar. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade
Editais e Avisos - 09/04/2026
Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados