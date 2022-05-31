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Agroindústria

Após nove meses, nova fábrica da Selita vai operar na plena capacidade

Inaugurada em outubro do ano passado, unidade de Safra, em Cachoeiro de Itapemirim, sofreu com atrasos na chegada de máquinas e insumos de produção

Publicado em 31 de Maio de 2022 às 17:52

Públicado em 

31 mai 2022 às 17:52
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Cooperativa de Laticínios Selita vai inaugurar um novo parque industrial em Cachoeiro de Itapemirim
Cooperativa de Laticínios Selita inaugurou um novo parque industrial em Cachoeiro de Itapemirim, mas nem toda a produção foi para lá  Crédito: Renan Calabrez
Um investimento de 130 milhões, inaugurado em 2 de outubro do ano passado, enfim passará a operar na plena capacidade. No dia 15 de julho, a nova fábrica da Selita, em Safra, Cachoeiro de Itapemirim, pela primeira vez estará produzindo toda a linha de produtos da cooperativa de laticínios: leite UHT, queijos, iogurtes, requeijão, manteiga, doce de leite, creme de leite e outros. São 85 ao todo.
O atraso, provocado pela pandemia, na entrega do maquinário e dos mais diversos insumos obrigaram os executivos da cooperativa a reverem os planos. Em outubro, apenas um módulo da produção de leite começou a operar na nova fábrica. Hoje, toda a produção de leite está na unidade recém-inaugurada, os demais produtos seguem na fábrica antiga, no bairro Campo da Leopoldina. Até 15 de julho tudo estará na planta de Safra.

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A nova unidade tem capacidade para captar 850 mil litros de leite por dia, 450 mil a mais que a fábrica antiga. Isso abre espaço para o crescimento da cooperativa no longo prazo e para ganho de eficiência. Hoje, 1,8 mil produtores de Espírito Santo, Rio e Minas contribuem com a Selita.

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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