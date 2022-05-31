Após nove meses, nova fábrica da Selita vai operar na plena capacidade

Um investimento de 130 milhões, inaugurado em 2 de outubro do ano passado
, enfim passará a operar na plena capacidade. No dia 15 de julho, a nova fábrica da Selita, em Safra, Cachoeiro de Itapemirim, pela primeira vez estará produzindo toda a linha de produtos da cooperativa de laticínios: leite UHT, queijos, iogurtes, requeijão, manteiga, doce de leite, creme de leite e outros. São 85 ao todo.
O atraso, provocado pela pandemia, na entrega do maquinário e dos mais diversos insumos obrigaram os executivos da cooperativa a reverem os planos. Em outubro, apenas um módulo da produção de leite começou a operar na nova fábrica. Hoje, toda a produção de leite está na unidade recém-inaugurada, os demais produtos seguem na fábrica antiga, no bairro Campo da Leopoldina. Até 15 de julho tudo estará na planta de Safra.
A nova unidade tem capacidade para captar 850 mil litros de leite por dia, 450 mil a mais que a fábrica antiga. Isso abre espaço para o crescimento da cooperativa no longo prazo e para ganho de eficiência. Hoje, 1,8 mil produtores de Espírito Santo, Rio e Minas contribuem com a Selita.