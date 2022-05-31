Após nove meses, nova fábrica da Selita vai operar na plena capacidade

Cooperativa de Laticínios Selita inaugurou um novo parque industrial em Cachoeiro de Itapemirim, mas nem toda a produção foi para lá

O atraso, provocado pela pandemia, na entrega do maquinário e dos mais diversos insumos obrigaram os executivos da cooperativa a reverem os planos. Em outubro, apenas um módulo da produção de leite começou a operar na nova fábrica. Hoje, toda a produção de leite está na unidade recém-inaugurada, os demais produtos seguem na fábrica antiga, no bairro Campo da Leopoldina. Até 15 de julho tudo estará na planta de Safra.