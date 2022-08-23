Bandes vai anunciar lucro histórico no primeiro semestre

O Bandes
(Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo) anunciará até o final desta semana um resultado para lá de bom neste primeiro semestre: lucro de R$ 47,5 milhões, 223% superior ao registrado nos seis primeiros meses de 2021, resultado recorde. O número quase igual o resultado do ano passado inteiro, que foi recorde: R$ 50,1 milhões.
A diversificação de carteira, renegociações e redução de inadimplência foram as molas propulsoras. A inadimplência da carteira de crédito do banco encerrou o semestre em 3,1%, redução de quase 50% em relação ao mesmo período do ano anterior. A carteira de crédito bateu em R$ 503 milhões.
O bom resultado do Bandes
acompanha o mercado bancário. Os quatro maiores bancos do país - BB, Itaú Unibanco, Bradesco e Santander - viram seus lucros líquidos, somados, avançarem 20,5% no segundo trimestre, alcançando R$ 26,6 bi. O desempenho foi amparado também pelo bom desempenho das carteiras de crédito. O avanço da taxa de juros (a Selic saiu de 2% ao ano em março do ano passado para os atuais 13,75%) contribuiu para os bons resultados dos bancos.