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Mercado financeiro

Bandes vai anunciar lucro histórico no primeiro semestre

Banco de Desenvolvimento estadual turbinou os resultados ampliando e diversificando a carteira de crédito, e cortando pela metade a inadimplência

Públicado em 

23 ago 2022 às 17:27
Abdo Filho

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Abdo Filho

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes)
O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) Crédito: Governo do ES | Divulgação
O Bandes (Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo) anunciará até o final desta semana um resultado para lá de bom neste primeiro semestre: lucro de R$ 47,5 milhões, 223% superior ao registrado nos seis primeiros meses de 2021, resultado recorde. O número quase igual o resultado do ano passado inteiro, que foi recorde: R$ 50,1 milhões.
A diversificação de carteira, renegociações e redução de inadimplência foram as molas propulsoras. A inadimplência da carteira de crédito do banco encerrou o semestre em 3,1%, redução de quase 50% em relação ao mesmo período do ano anterior. A carteira de crédito bateu em R$ 503 milhões.
O bom resultado do Bandes acompanha o mercado bancário. Os quatro maiores bancos do país - BB, Itaú Unibanco, Bradesco e Santander - viram seus lucros líquidos, somados, avançarem 20,5% no segundo trimestre, alcançando R$ 26,6 bi. O desempenho foi amparado também pelo bom desempenho das carteiras de crédito. O avanço da taxa de juros (a Selic saiu de 2% ao ano em março do ano passado para os atuais 13,75%) contribuiu para os bons resultados dos bancos.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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