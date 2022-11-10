Delivery: Grupo Rão, do Rio de Janeiro, chega a Vitória

Comida japonsesa, sushi Crédito: Shutterstock

O Grupo Rão, uma das maiores empresas de delivery do Brasil, chegou ao Espírito Santo. Foram aportados R$ 350 mil para a abertura da primeira franquia, em Vitória. O preparo dos pratos vai acontecer em um espaço localizado no bairro de Gurigica, em Vitória, com cozinha industrial e toda a estrutura para atendimento de delivery. A primeira marca é a Sushi Rão.

A previsão é atender dois mil pedidos por mês, o que pode render uma receita bruta de cerca de R$ 3 milhões por ano. O modelo de negócio adotado pelo Grupo Rão é o de lojas de rua focadas em delivery de comida, é o chamado dark kitchen.

Nesse primeiro momento, os bairros atendidos pela franquia serão: Andorinhas, Enseada do Suá, Santa Helena, Santa Luíza, Itararé, Bonfim, Consolação, Nazareth, Monte Belo, Bento Ferreira, Forte São João, Praia do Canto, Barro Vermelho, Praia do Suá, Pontal de Camburi, Jardim da Penha, Santa Luzia e Ilha do Boi. Os pedidos poderão ser feitos pelo Ifood ou no aplicativo próprio do Grupo Rão.