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Gastronomia

Delivery: Grupo Rão, do Rio de Janeiro, chega a Vitória

Trata-se de uma das maiores empresas de entrega de comida do país. O modelo que eles utilizam e que farão crescer no ES é o de dark kitchen

Públicado em 

10 nov 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Comida japonesa, sushi
Comida japonsesa, sushi Crédito: Shutterstock
O Grupo Rão, uma das maiores empresas de delivery do Brasil, chegou ao Espírito Santo. Foram aportados R$ 350 mil para a abertura da primeira franquia, em Vitória. O preparo dos pratos vai acontecer em um espaço localizado no bairro de Gurigica, em Vitória, com cozinha industrial e toda a estrutura para atendimento de delivery. A primeira marca é a Sushi Rão.
A previsão é atender dois mil pedidos por mês, o que pode render uma receita bruta de cerca de R$ 3 milhões por ano. O modelo de negócio adotado pelo Grupo Rão é o de lojas de rua focadas em delivery de comida, é o chamado dark kitchen.
Nesse primeiro momento, os bairros atendidos pela franquia serão: Andorinhas, Enseada do Suá, Santa Helena, Santa Luíza, Itararé, Bonfim, Consolação, Nazareth, Monte Belo, Bento Ferreira, Forte São João, Praia do Canto, Barro Vermelho, Praia do Suá, Pontal de Camburi, Jardim da Penha, Santa Luzia e Ilha do Boi. Os pedidos poderão ser feitos pelo Ifood ou no aplicativo próprio do Grupo Rão.
Até o final de 2023, o grupo do Rio de Janeiro pretende abrir cinco novas lojas na Grande Vitória. Em todo o Brasil são mais de 160 unidades. Fundado em 2013, o grupo é um dos maiores do Brasil no segmento delivery. Atualmente, são ofertadas mais de 20 marcas gastronômicas.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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