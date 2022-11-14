"Quanto melhor o governo Lula, mais o bolsonarismo perde força"

Em 2018, a minha impressão analisando os dados, olhando até no tempo e comparando com 2022, é que aquela coalizão que se organizou em torno do Bolsonaro parecia algo de momento. Havia o bolsonarismo das redes sociais, que era sobretudo masculino, que seguia Bolsonaro nas redes há mais tempo e que construiu a ideia do mito. Por isso, acho que pouca gente já imaginava que ele pudesse vencer, né? Porque ele era um um candidato e falava pra um nicho muito específico. O que aconteceu ao longo da campanha, pra ele sair dos 20% e chegar com 55% (dos votos) que ele chegou, ou seja dobrar a eleição dele, é que ele foi fazendo um arrastão. Conquistou no primeiro turno o apoio mais forte do mundo evangélico e do conservador católico, ele foi no final do primeiro turno ganhando voto em São Paulo, na capital e no interior, que era tradicionalmente o eleitorado do PSDB, a classe média de direita, que não era necessariamente de ultradireita, alguns segmentos intelectuais mais conservadores… foi se montando uma coalizão em torno dele quase “no susto” pra vencer. Havia um ambiente antipolítico que ele captou bem, a Lava Jato, o antipetismo forte. A eleição de 2018 é mais um uma dimensão do improviso que deu certo. Em 2022, encontramos um Bolsonaro diferente. A estrutura de campanha é diferente, agora ele tem dinheiro, agora ele tem tempo de TV, agora ele tem o megapartido na mão, a máquina estatal na mão. Ele chega nessa disputa com uma base social diferente. Ou seja, ele tem uma capacidade de liderança muito grande, e eu acho que ele fez uma coalizão eleitoral diferente, ainda que o voto conservador tenha ido basicamente pra ele, é uma visão diferente, porque ela é uma coalizão que tem um apoio de políticos tradicionais, candidatos a governador que haviam vencido em Estados importantes.