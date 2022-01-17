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Câmara de Vitória aprova abono de R$ 1 mil para servidores municipais

Proposta foi enviada pelo prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos). Vereadores também aprovaram auxílio-farda de R$ 1,8 mil para Guarda Municipal
Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

17 jan 2022 às 18:32

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 18:32

Sessão na Câmara de Vitória
Câmara de Vitória convocou sessão extraordinária nesta segunda-feira (17) Crédito: Gessica Amâncio/CMV
Câmara Municipal de Vitória aprovou, durante sessão extraordinária desta segunda-feira (17), um abono salarial no valor de R$ 1 mil para os servidores da Capital. A bonificação será paga em parcela única ainda no mês de janeiro. 
Ao todo, 9.930 servidores ativos, aposentados e pensionistas serão beneficiados. Os profissionais da Saúde e Educação não serão contemplados pelo bônus, já que receberam abono em dezembro.
A proposta é de autoria do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) e teve voto favorável de todos os vereadores presentes.

AUXÍLIO-FARDA PARA GUARDAS MUNICIPAIS

Durante a sessão, os parlamentares também aprovaram a criação do auxílio-fardamento para os agentes da Guarda Municipal de Vitória. O projeto prevê o pagamento anual de indenização no valor de R$ 1,8 mil para a compra do uniforme. Serão beneficiados  450 agentes e a previsão é de que o valor seja pago a partir da folha de fevereiro deste ano.
O vereador Leandro Piquet (Republicanos) elogiou a iniciativa do Executivo e disse que era uma forma de valorizar o trabalho da Guarda Municipal na cidade. 
"O uniforme não é apenas um traje, é um instrumento de trabalho, faz parte da atividade que é inerente aos guardas municipais. Estamos falando de valorização do profissional", destacou.
Ambos projetos serão enviados para sanção do prefeito.

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