Câmara de Vitória alega "erro" e diz que projeto contra passaporte da vacina segue em análise

A Gazeta informou, de forma equivocada, que a proposta havia sido arquivada após consultar o site do Legislativo municipal. No entanto, o órgão esclareceu, em nota, que houve um "erro de fluxo" no sistema da Câmara e que o projeto foi, na verdade, encaminhado para análise de comissões. O projeto de lei 174/2021 , de autoria do vereador Gilvan da Federal, que proíbe a exigência do “passaporte da vacina” contra a Covid-19 em estabelecimentos públicos e privados da Capital, continua tramitando Câmara de Vitória . Mais cedo,informou, de forma equivocada, que a proposta havia sido arquivada após consultar o site do Legislativo municipal. No entanto, o órgão esclareceu, em nota, que houve um "erro de fluxo" no sistema da Câmara e que o projeto foi, na verdade, encaminhado para análise de comissões.

"A Câmara Municipal de Vitória esclarece que não houve arquivamento do projeto que quer proibir o passaporte da vacina. Por um erro de fluxo, que já foi corrigido, o projeto está tramitando normalmente nesta Casa de Leis. O projeto agora segue a votação na Comissão de Saúde, prevista para acontecer no próximo dia 14", diz a nota.

Questionada sobre o que seria o "erro de fluxo", a Câmara completou a nota, dizendo que "o fluxo é um procedimento de tramitação regular e, quando alguém faz de forma diversa, é que ocorre um erro de fluxo no sistema", isto é, houve um erro no lançamento da informação sobre a tramitação no site, que depois foi corrigido.

O PROJETO

O projeto prevê que o cidadão de quem for exigida a vacinação contra o coronavírus, ou a apresentação do cartão de vacinação com a comprovação da imunização para acesso a qualquer espaço na Capital, poderá registrar reclamação junto à Prefeitura de Vitória , podendo o estabelecimento ser multado.

Passaporte da vacina: projeto prevê multa para estabelecimento que exigir comprovante na Capital Crédito: Pixabay

A Gazeta, Elda Bussinguer, especialista em Direito Constitucional e da Saúde, À reportagem de, Elda Bussinguer, especialista em Direito Constitucional e da Saúde, esclareceu, no último dia 22 , que o projeto é inconstitucional e que a liberdade individual não pode se sobrepor à saúde coletiva.

"Pensando sempre que temos uma questão de saúde pública, o interesse público nesse caso é maior que o interesse individual. Ninguém está obrigando ninguém a tomar a vacina, mas se não quiser tomar, vai ter as restrições de quem não quer tomar. A Constituição é rica em princípios e nenhum direito é absoluto. O direito de não se vacinar existe, mas a pessoa não pode colocar em risco a vida do outro. Nesse sentido, o projeto não atende à Constituição."

"É um embate entre diferentes direitos: de um lado, o direito fundamental à liberdade individual e, do outro, o direito fundamental à saúde, e neste caso, saúde coletiva. No mundo inteiro e também aqui, no STF, tem se optado por dar proteção ao direito coletivo. Ou seja, o direito individual cederia diante de um direito da coletividade" Caleb Salomão - Advogado constitucionalista

A proposta na Câmara, que tenta determinar a “vedação à exigibilidade de vacinação contra a Covid-19, bem como de sua respectiva comprovação, não podendo a esta ser condicionado o acesso aos locais públicos e estabelecimentos públicos ou particulares”, inclusive escolas, contraria ainda outras diretrizes do STF , que já decidiu que a vacina pode, sim, ser exigida.

A decisão do Supremo abrange inclusive as empresas, que têm respaldo até mesmo para demitir por justa causa os funcionários que optarem por não se vacinar. A vacina não pode ser forçada, mas a empresa tem como dever zelar por um ambiente de trabalho seguro, o que significa, entre outros pontos, adotar medidas para evitar a contaminação dos trabalhadores com uma doença capaz de causar a morte ou deixar sequelas.

As exceções são os casos em que, por alguma justificativa legal, o trabalhador não pode receber a vacina, como alguma alergia ou outro fator agravante.

VEREADOR ALEGA DISCRIMINAÇÃO

Na sessão da comissão que votou o projeto, no dia 22, o vereador Gilvan da Federal, autor do texto, afirmou que a cobrança do passaporte era discriminatória. "O passaporte de vacina é discriminatório, ele cria uma cidadania de segunda classe. Ou seja, aquele que está vacinado pode tudo, e aquele que não está vacinado não pode frequentar estabelecimentos e não pode, inclusive, matricular seus filhos na escola", argumentou.

Ele ainda levantou a discussão sobre o direito às liberdades individuais. "O artigo 5º da Constituição Federal, que toda hora é rasgado, é bem claro: todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Não pode ter uma cidadania A e outra B, é sem distinção de qualquer natureza. Além de garantir o direito de ir e vir, a nossa liberdade e a nossa igualdade. Portanto, o passaporte de vacina fere o direito da igualdade, da liberdade, do direito de ir e vir".