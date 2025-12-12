Podemos vai ganhar reforço de dois deputados estaduais e de integrantes do governo Casagrande

Gilson Daniel, deputado federal e presidente estadual do Podemos. Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Dois deputados estaduais estão com as malas prontas para desembarcar no Podemos, partido presidido, no Espírito Santo, pelo deputado federal Gilson Daniel. Os anúncios oficiais das filiações de Dr. Bruno Resende e Fabrício Gandini vão ser feitos no sábado (13).



Os dois estão hoje, respectivamente, no União Brasil e no PSD.



A assinatura das fichas no novo partido, entretanto, vai ocorrer apenas em 2026, durante a janela partidária, período em que a legislação eleitoral permite que deputados troquem de partido sem risco de perder o mandato.

De acordo com nota enviada pelo Podemos, Bruno Resende vai ser candidato a deputado federal pela sigla. Gandini vai ser lançado à reeleição.

O partido de Gilson Daniel também vai ser reforçado com a chegada da secretária estadual de Trabalho e Assistência Social, Cyntia Grillo, para ser candidata a deputada estadual.

O presidente do Incaper, Alessandro Broedel (ex-prefeito de Sooretama), também vai assinar a ficha de filiação no sábado. Ele deve ser candidato a deputado federal.

O Podemos é um partido aliado ao governador Renato Casagrande (PSB) e apoia a pré-candidatura ao Palácio Anchieta do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB).

Não à toa, vai congregar deputados também alinhados a Casagrande e integrantes da administração estadual.

Via de regra, nos bastidores, o Palácio ajuda siglas aliadas a encontrar nomes para montar chapas de candidatos a deputados, uma tarefa exercida, claro, pelo próprio Gilson Daniel, mas num cenário mais confortável, já que o Podemos foi um dos primeiros a endossar Ricardo Ferraço como pré-candidato.

ENCONTRO

Os anúncios oficiais dos novos filiados vão ser realizados no encontro estadual da legenda, em Cariacica, na manhã de sábado.

A presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, confirmou presença.

Curiosamente, de acordo com a nota do Podemos-ES, o deputado federal Victor Linhalis, que já anunciou que vai sair da sigla para se filiar ao PSDB, também vai participar.

A Gazeta integra o Saiba mais