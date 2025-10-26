A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Solo cede em avenida de Colatina e caminhão fica preso

Publicado em 26/10/2025 às 10h55
Caminhão fica preso em buraco após solo ceder
Caminhão fica preso em buraco após solo ceder Crédito: Leitor | A Gazeta

O solo cedeu e um caminhão ficou preso em Colatina, Região Noroeste do Espírito Santo, no sábado (25). O incidente ocorreu na Avenida Vitória, no bairro Maria das Graças, e é o segundo caso semelhante na cidade em 24 horas. Na sexta-feira, o solo cedeu na Rua José de Almeida, em Castelo Branco, enquanto um motociclista passava pelo trecho. 

O Sanear (Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental) informou que esteve no local e isolou a área para evitar novos acidentes. "Equipes seguem realizando a escavação para identificar a origem do problema e realizar o conserto necessário", afirmou. 

O local em que aconteceu o acidente foi isolado após o ocorrido
Área foi isolada e problema é investigado pelo Sanear Crédito: Sanear
Publicidade