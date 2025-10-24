Moto é 'engolida' por cratera após rompimento de adutora em Colatina
Uma moto foi parcialmente 'engolida' por uma cratera que se abriu na Rua José de Almeida, no bairro Castelo Branco, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (24). O condutor contou que, quando estava seguindo para a academia, viu um vazamento de água na via e desviou, mas o calçamento cedeu repentinamente, fazendo com que ele e o veículo caíssem no buraco.
Procurado por A Gazeta, o Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear), vinculado à Prefeitura de Colatina, informou que o rompimento de uma adutora causou o afundamento do solo. Segundo o órgão, equipes foram enviadas ao local para realizar os reparos e sinalizar a área. Os trabalhos seguem até a rua ser totalmente reconstruída.
O Sanear destacou que vai apurar responsabilidades em relação ao ocorrido e afirmou que o motociclista pode solicitar ressarcimento pelos danos por meio dos canais oficiais do órgão.