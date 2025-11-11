Poder Executivo

Prefeitura de Colatina anuncia troca no comando de cinco secretarias

Chamada de "minirreforma administrativa", reestruturação foi oficializada nesta terça-feira (11) pelo prefeito Renzo Vasconcelos

O Prefeitura de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, Renzo Vasconcelos (PSD), promoveu mudanças em parte do secretariado da cidade. Chamada de "minirreforma administrativa", a reestruturação oficializada nesta terça-feira (11) alça ao posto de secretário municipal cinco novos nomes.

Além de novidades nas principais pastas, a administração municipal também passa a contar com novo nome compondo seu subsecretariado.

A Secretaria da Fazenda passa a ser comandada pela servidora de carreira Cristina Oliveira Scardua. Ela é contadora com mais de sete anos de experiência na Superintendência de Planejamento Orçamentário, de acordo com informações disponibilizadas pela própria prefeitura. A nova secretária substitui Márcio Guedes, que deixa a gestão do prefeito Renzo Vasconcelos.

Já a Controladoria-Geral será liderada por Jonathan Gervasio, mestre em Ciências Sociais e Política, ex-procurador municipal e auditor do município. Segundo o Executivo colatinense, ele terá a missão de aprimorar a transparência e os mecanismos de controle interno. Antes da reestruturação, Renan Leal, atual secretário de Governo, acumulava as duas funções.

Na Secretaria de Comunicação Social, o jornalista Eduardo Fachetti assume o posto, em substituição a Geison Uilia, que passou a ser subsecretário de Comunicação. A mudança na pasta visa ao fortalecimento da comunicação pública e aproximar a prefeitura da população. Com quase 18 anos de experiência, a mais recente como gerente de Relações Institucionais da Rede Gazeta, Fachetti é pós-graduado em Comunicação Institucional e Gestão de Marcas. Atualmente, cursa Psicologia Organizacional e Gestão de Pessoas.

A Secretaria Municipal de Educação, que coordena uma rede de 87 escolas municipais, também tem nova gestão. A pedagoga Daniella Fachetti Horta , mestre em Ciências da Educação e especialista em Gestão Escolar e Planejamento Educacional, retorna à pasta após dez meses, assumindo o lugar antes ocupado por Maricelis Caetano.

A reestruturação da pasta inclui ainda a nomeação do professor Cidimar Andreatta para o cargo de subsecretário de Educação. Doutor e mestre em Ensino de Matemática, licenciado em Matemática e Pedagogia, Cidimar é inspetor escolar efetivo da Secretaria Municipal de Educação e professor universitário há mais de 15 anos.

No fim de outubro, o prefeito já havia confirmado o major da Polícia Militar Carlos Balbino como novo secretário de Transporte, Trânsito e Segurança Pública, substituindo Eliomar Dias.

Segundo o prefeito , as mudanças representam um novo ciclo da administração, com foco em resultados, valorização de servidores e fortalecimento do diálogo com a população.

“Essas mudanças foram planejadas para dar mais ritmo ao trabalho, fortalecer as entregas e aproximar ainda mais a gestão das pessoas. Estamos renovando para avançar, valorizando profissionais que conhecem a cidade e acreditam no futuro de Colatina. Tenho gratidão pelos que contribuíram até aqui e total confiança no novo time que assume essa missão de fazer a cidade seguir crescendo com eficiência e transparência”, destaca Renzo Vasconcelos.

