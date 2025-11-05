Abdo Filho
Bastidores e informações exclusivas e relevantes sobre os negócios e a economia do Espírito Santo

Governo do Espírito Santo vai abrir novo Refis

Projeto de lei para a abertura de um novo Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais foi enviado para a Assembleia Legislativa na última sexta-feira (31)

Vitória
Publicado em 05/11/2025 às 17h23
SEFAZ
Sede da Secretaria Estadual da Fazenda do Espírito Santo, na Enseada do Suá, em Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva

O governo do Estado do Espírito Santo encaminhou para a Assembleia Legislativa, na sexta-feira (31), projeto de lei para a abertura de um novo Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais, o conhecido Refis. O último pacote de regularização de débitos de ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) do Estado se deu em 2023.

O projeto encaminhado prevê que os débitos poderão ser pagos em até 180 parcelas mensais e sucessivas e com redução de até 100% das multas. As situações serão analisadas caso a caso. Os valores mínimos das parcelas serão de 50 VRTEs para débito fiscal de até 2 mil VRTEs ou devido por estabelecimento optante pelo Simples Nacional e de 200 VRTEs nas demais hipóteses. Um VRTE vale R$ 4,7175.

Poderão participar débitos fiscais de ICMS cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de março de 2025 e que não estejam inscritos em dívida ativa. O contribuinte poderá entrar no Refis 2025 mesmo com outros parcelamentos em curso. Ele também poderá fazer migração.

