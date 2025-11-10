Gastos públicos

Ida de vereadores a Brasília custa R$ 43 mil para Câmara de São José do Calçado

Em 6 de agosto deste ano, a Câmara aumentou em até 542% o valor das diárias pagas aos parlamentares da cidade

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 17:33

Câmara de Vereadores de São José do Calçado: diárias para 4 vereadores em Brasília Crédito: TV Gazeta/Reprodução

A ida de quatro vereadores a Brasília, por cinco dias, custou R$ 43.340,40 aos cofres da Câmara de São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo. A verba foi liberada em uma sexta-feira (10) e pôde começar a ser usada no domingo seguinte, 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida.

O valor é resultado da soma de cinco diárias individuais, no total de R$ 9.631,20 (R$ 1.926,24 por dia), aos parlamentares José Manoel Lopes Silva (MDB), Julierme Costa de Almeida (PSB), Pedro Paulo Silva (Podemos) e Wallef Mendes de Oliveira (Republicanos), e uma diária, também de cinco dias, no valor de R$ 4.815,60 ao motorista da Casa de Leis. As informações constam no Portal de Transparência da Câmara.

Para a liberação do recurso, no último dia 10 de outubro, os vereadores citaram como justificativa agendas com parlamentares do Congresso Nacional, ministros e outros órgãos federais, com o objetivo buscar recursos e apresentar demandas de interesse da cidade.

Leia mais Câmara de Vereadores no ES aumenta diária para viagens em até 542%

Os vereadores foram procurados para detalhar a ida a Brasília em 12 de outubro, bem como sobre os recursos conseguidos para o município após as agendas no Distrito Federal. O único a atender às ligações da reportagem, até a publicação deste texto, foi Wallef Mendes de Oliveira, o Wallef Goleiro. O vereador, entretanto, se recusou a falar sobre o assunto, afirmando que prestaria conta das diárias na sessão plenária da Câmara, prevista para a noite desta segunda (10).

Publicações nas redes sociais

Os vereadores publicaram nas redes sociais alguns registros da agenda em Brasília, com visita aos gabinetes dos deputados Victor Linhalis (Podemos) e Gilson Daniel (Podemos) e do senador Fabiano Contarato (PT). No perfil do vereador Wallef Goleiro, por exemplo, há fotos dos encontros com parlamentares capixabas no Congresso. Postagens semelhantes, com datas de 14 e 16 de outubro, foram feitas nas páginas dos vereadores Pedro Paulo Silva, Julierme Costa de Almeida e José Manoel Lopes.

VEJA AS POSTAGENS ABAIXO:

Diária para viagens aumentou até 542%

Conforme mostrou reportagem de A Gazeta, em 6 de agosto deste ano, a Câmara de Vereadores de São José do Calçado aumentou em até 542% o valor das diárias pagas aos parlamentares da cidade. O projeto de resolução que reajustou a verba destinada ao custeio de viagens para dentro e fora do Estado foi aprovado durante uma sessão extraordinária da Casa de Leis.

O Legislativo em São José do Calçado conta com nove vereadores. Todos estiveram presentes à sessão, à época em que o projeto de resolução foi aprovado.

O placar de votação foi de 5 votos a 2 pela aprovação da matéria. Um vereador se absteve, e a presidente, Vanderléia Maria Rosa Rodrigues (PSB), não votou, nesse caso.

Antes da aprovação do projeto de resolução pela Casa de Leis, a diária para os vereadores e servidores do município tinha valor fixado em R$ 250, tanto para viagens dentro do Espírito Santo quanto para fora do Estado.

No texto da proposta que reajustou as diárias dos vereadores, os valores não foram distribuídos em real, mas em Unidade Fiscal do Município de São José do Calçado, que atualmente vale R$ 40,13.

Para custear despesas com viagens dentro dos limites territoriais do Espírito Santo, cada parlamentar de São José do Calçado tem direito a 13 Unidades Fiscais do Município. Convertido para o real, o valor chega aos R$ 521,69. Em termos percentuais, o aumento, em agosto, ultrapassou os 100%.

Já para deslocamentos para fora do Estado, são disponibilizadas para cada vereador, a título de diária, 40 Unidades Fiscais do Município de São José do Calçado. Após conversão, a verba chega aos R$ 1.605,20, representando reajuste de 542%.

Servidores também tiveram valores de diárias reajustados

Os servidores da Câmara de Vereadores de São José do Calçado também foram contemplados com reajuste no valor das diárias, a partir da aprovação do projeto pela Casa de Leis.

Para viagens dentro dos limites do Estado, eles têm direito a 7 Unidades Fiscais do Município de São José do Calçado (R$ 280,91). Para os deslocamentos para fora do Espírito Santo, os servidores recebem 20 Unidades Fiscais do Município de São José do Calçado (R$ 802,60).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta