Dança das cadeiras no ES: o novo xadrez político de Contarato em 2026

O PT lançou oficialmente, no último sábado (04), a pré-candidatura do senador Fabiano Contarato à reeleição. Em 2018, ele foi o candidato mais votado do Espírito Santo, escolhido por 1.117.036 eleitores.



O cenário, agora, entretanto, é diferente. Naquele ano, Contarato estava filiado à Rede Sustentabilidade, numa coligação com Podemos, MDB, PRTB, Patriota e PMN.

Desde 2022, o senador integra os quadros do Partido dos Trabalhadores e vai às urnas associado aos demais membros da federação Brasil da Esperança, PV e PCdoB. O PSOL e a Rede também vão compor a coligação.

Em entrevista à coluna, no sábado, ele rebateu, mais uma vez, essa percepção.





"Tenho minha consciência tranquila. Em 2018, fui eleito pelo partido Rede Sustentabilidade, que tinha como pré-candidata (à Presidência da República) a ex-senadora Marina Silva", afirmou o senador, lembrando que na primeira vez que foi eleito já estava filiado a um partido de esquerda e defendia uma candidatura também de esquerda ao Palácio do Planalto.





"Sempre defendi na minha campanha, lá atrás, o combate à corrupção e eu alterei a lei fazendo isso. Cadeia para motorista bêbado que matar é lei de minha autoria. Eu sempre defendi os direitos humanos. Eu percorria, como delegado, os presídios para falar da erradicação da tortura. Sempre lutei pelas pautas sociais, pelas pautas civilizatórias", completou.









DANÇA DAS CADEIRAS

Mas não foi apenas a filiação partidária do senador que mudou. O contexto também é outro. Graças às voltas que a vida política dá, houve uma espécie de dança das cadeiras.

Em 2018, a coligação integrada pela Rede apoiava a candidatura de Rose de Freitas (então senadora e filiada ao Podemos) ao governo do Espírito Santo.

Hoje, Rose está sem mandato, filiada ao MDB e tenta voltar ao Senado. Mas não está mais no mesmo grupo de Contarato. Ela é aliada de Renato Casagrande (PSB) e Ricardo Ferraço (MDB).

Ricardo, aliás, foi um dos grandes perdedores do pleito de 2018. Filiado ao PSDB, disputou a reeleição para o Senado, recebeu 480.122 votos e ficou na planície, apesar de ter contado com o apoio do socialista.

Agora, Ricardo está à frente do Palácio Anchieta e concorre à reeleição.

Casagrande, por sua vez, foi eleito para o governo em 2018 e, desta vez, é pré-candidato ao Senado.

Contarato defende a pré-candidatura do correligionário Helder Salomão ao Palácio Anchieta. "Respeito a opinião e a decisão do eleitor, mas tenho a consciência tranquila de que meu mandato tem 100% de adesão com o projeto que fiz lá em 2018. Desafio qualquer pessoa a falar 'ah, você defendia o ex-presidente Bolsonaro'. Nunca eu fiz isso", ressaltou Contarato.