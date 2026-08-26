Neymar não viaja com elenco do Santos e deve ficar fora do jogo contra o Palmeiras no sintético

Palmeiras e Santos abrem hoje a disputa por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. A partida de ida, realizada no Nubank Parque, marca mais um capítulo do embate entre Neymar e os gramados sintéticos. Apesar de relacionado para a partida, o atacante não chegou ao hotel em São Paulo com o elenco e deve ser cortado junto de mais outro atleta da lista que possui 25 nomes.