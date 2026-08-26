Tem frango desfiado em casa? Veja 5 receitas proteicas e saudáveis para o almoço 

Em uma panela, amasse as mandioquinhas e misture o leite e o azeite até obter um purê cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Adicione o frango, o tomate e o molho de tomate. Tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo e acrescente o cheiro-verde. Em um refratário, espalhe o recheio de frango e cubra com o purê de mandioquinha. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos. Retire do fogo e sirva em seguida.