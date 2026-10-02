Menina de 4 anos fica gravemente ferida após cair de moto no ES

Uma menina de 4 anos ficou gravemente ferida após cair de uma moto em Alto Rio Novo, no Noroeste do Espírito Santo, nesta sexta-feira (2). Segundo informações passadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) ao Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), a criança estava no veículo com outras três pessoas: os pais e uma bebê de 6 meses.





De acordo com o Notaer, a menina sofreu traumatismo craniano e outros ferimentos graves pelo corpo. Ela precisou ser intubada e transferida para um hospital em Colatina. Devido às condições meteorológicas adversas, o helicóptero usado no resgate pousou em Pancas, onde encontrou a ambulância do Samu que atendeu à ocorrência.





A repórter Luana Luiza, da TV Gazeta, apurou com familiares que a bebê de 6 meses fraturou um dos braços, mas não está em estado grave. Os pais sofreram apenas escoriações.





Já a menina de 4 anos permanece internada no Hospital São José, em Colatina, e está sendo preparada para transferência a Vitória. A família não forneceu outras informações sobre o estado de saúde da criança.





Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a dinâmica do acidente.