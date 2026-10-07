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Automobilismo

Henrique Krüger testa Stock Light em Brasília e inicia preparação para nova fase da carreira

Após dois anos na Fórmula Delta, piloto capixaba projeta temporada 2027

Publicado em 07 de Outubro de 2026 às 16:18

Publicado em 

07 out 2026 às 16:18
Henrique Krüger testa Stock Light em Brasília
Henrique Krüger testa Stock Light em Brasília Divulgação/Mile4

O piloto capixaba Henrique Krüger deu o primeiro passo para uma nova fase de sua carreira no automobilismo. Após dois anos de participação na Fórmula Delta, o piloto esteve em Brasília para acompanhar a sexta etapa da Stock Light e, nesta semana, realizou seu primeiro teste com um carro da categoria de acesso à Stock Pro Series. A atividade aconteceu no Autódromo Internacional Nelson Piquet, a bordo do carro #99 da M/Force Driver Development.


O teste foi dividido em quatro saídas para a pista e serviu para que Henrique conhecesse o comportamento do carro e começasse a se adaptar às características da categoria. Logo nas primeiras sessões, o piloto reduziu em quase cinco segundos seu tempo: passou de 2min12s na primeira saída para 2min07s7 na segunda. A evolução foi interrompida por uma bandeira vermelha que provocou uma longa paralisação nos boxes e elevou a temperatura da pista para cerca de 34°C, dificultando uma nova redução da marca.


“Foi uma experiência incrível no Autódromo de Brasília. Sou muito grato pela oportunidade e por todo o suporte no teste com o carro da Stock Light Brasil. Foi um dia especial e de muito aprendizado”, afirmou Henrique. Com o apoio do piloto Enzo Falquete, que competiu no fim de semana pela M/Force, o capixaba também pôde conhecer detalhes do traçado e compreender as diferenças de condução em relação ao carro da Fórmula Delta.


O desempenho inicial foi elogiado pelo chefe da M/Force Driver Development, Ricardo Fávaro. Segundo ele, a adaptação foi positiva considerando que Henrique nunca havia conduzido um carro da categoria. A equipe também sinalizou a possibilidade de novos testes até o início da temporada de 2027. “Acho que a gente vai ter uma evolução muito rápida dele”, afirmou Fávaro. Henrique pretende aproveitar as próximas oportunidades de treinamento para acumular experiência e chegar preparado para disputar oficialmente a temporada de 2027. A equipe que defenderá ainda não está definida.

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