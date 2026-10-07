De olho no 2º turno, Pazolini desembarca em Brasília para reuniões políticas

Após terminar o primeiro turno da eleição para o governo do Espírito Santo na primeira colocação, Lorenzo Pazolini (Republicanos) está em Brasília nesta quarta-feira (7) para uma rodada de conversas políticas de olho na disputa do segundo turno.





Em vídeo publicado nas redes sociais durante a tarde, o ex-prefeito de Vitória aparece ao lado dos deputados federais eleitos Coronel Ramalho (Republicanos) e Lucas Polese (PL), além do presidente estadual do Republicanos, Erick Musso. Na gravação, Pazolini afirma que o grupo está na Capital Federal para cumprir uma agenda de encontros e indica que novidades relacionadas à campanha serão anunciadas nos próximos dias.





“Agenda importante por aqui, muita conversa e alguns encontros. Ainda não dá pra contar tudo, mas uma coisa é certa: em breve vocês vão entender o motivo dessa passagem por Brasília”, escreveu o candidato na publicação. Veja o vídeo abaixo: