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Eleições 2026

De olho no 2º turno, Pazolini desembarca em Brasília para reuniões políticas

Candidato articula no Distrito Federal estratégias para a disputa com Ricardo Ferraço (MDB) pelo governo do Estado

Publicado em 07 de Outubro de 2026 às 16:18

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

07 out 2026 às 16:18
O ex-prefeito de Vitóra, Lorenzo Pazolini, comemora sua ida para o segundo turno na eleição para o Governo do ES
Lorenzo Pazolini cumpre agenda de encontros relacionados à campanha eleitoral, em Brasília Carlos Alberto Silva

Após terminar o primeiro turno da eleição para o governo do Espírito Santo na primeira colocação, Lorenzo Pazolini (Republicanos) está em Brasília nesta quarta-feira (7) para uma rodada de conversas políticas de olho na disputa do segundo turno.


Em vídeo publicado nas redes sociais durante a tarde, o ex-prefeito de Vitória aparece ao lado dos deputados federais eleitos Coronel Ramalho (Republicanos) e Lucas Polese (PL), além do presidente estadual do Republicanos, Erick Musso. Na gravação, Pazolini afirma que o grupo está na Capital Federal para cumprir uma agenda de encontros e indica que novidades relacionadas à campanha serão anunciadas nos próximos dias.


“Agenda importante por aqui, muita conversa e alguns encontros. Ainda não dá pra contar tudo, mas uma coisa é certa: em breve vocês vão entender o motivo dessa passagem por Brasília”, escreveu o candidato na publicação. Veja o vídeo abaixo:

A movimentação ocorre três dias depois do primeiro turno. Pazolini recebeu 1.048.633 votos (49,65% dos votos válidos) e terminou a disputa na liderança. Ricardo Ferraço (MDB), atual governador, ficou em segundo lugar, com 719.397 votos (34,06%). 


Os dois voltam a se enfrentar no segundo turno, marcado para 25 de outubro. A viagem a Brasília ocorre em meio às articulações para a nova etapa da campanha.

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