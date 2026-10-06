Homem de 51 anos é encontrado morto em rio no Sul do ES

Um homem de 34 anos foi preso após agredir a companheira, proferir ofensas racistas contra policiais e soltar um pitbull na direção dos militares, no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha, no último domingo (4).





Segundo a Polícia Militar, a companheira do suspeito, de 27 anos, relatou ter sido agredida com socos, chutes e empurrões. Durante a discussão, ela quebrou uma garrafa de vidro, e os dois acabaram feridos.





Após ouvir a vítima, os policiais foram atrás do homem em uma esquina. De acordo com a corporação, ele estava alterado, resistiu à abordagem, ofendeu os militares e tentou fugir entrando em casa. Nesse momento, o suspeito chegou a soltar um pitbull na direção dos policiais. O cão foi contido por familiares, e o suspeito acabou preso.





O homem e a companheira precisaram de atendimento médico por causa dos ferimentos. Em seguida, ele foi levado à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal, ameaça e injúria, todos no contexto da Lei Maria da Penha, além de desacato e injúria racial. O nome dele não está sendo divulgado para preservar a identidade da vítima.