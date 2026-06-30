'Legado do crime': operação investiga tráfico passado de pai para filho no ES

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (30), a Operação Legado para combater o tráfico de drogas em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo. A ação contou com o apoio da Polícia Militar e resultou, até o momento, na prisão em flagrante de cinco pessoas, além da apreensão de drogas e de um veículo de luxo.





As diligências tiveram como objetivo cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra alvos investigados por envolvimento com o tráfico de entorpecentes no município. Segundo a Polícia Civil, a ação busca enfraquecer a atuação de grupos criminosos na região.





As diligências foram realizadas simultaneamente em endereços previamente identificados pelas equipes de investigação, com foco na coleta de provas, no cumprimento das ordens judiciais e no combate ao tráfico de drogas.





De acordo com a Polícia Civil, o nome da operação faz referência às investigações que apontam que a atividade criminosa teria sido transmitida de pai para filho.





A corporação informou que as investigações continuam e que novas prisões e apreensões não estão descartadas.





Segundo a corporação, a escolha do nome "Legado" simboliza a continuidade da atuação no tráfico de drogas entre familiares e representa a intenção das forças de segurança de interromper esse ciclo criminoso, reafirmando que o verdadeiro legado para a comunidade deve ser o da Justiça, da segurança pública e da paz social.





Ao todo, 26 policiais civis e militares participaram da operação. A ação contou com equipes da Delegacia Regional de Santa Teresa, da Superintendência de Polícia Regional Serrana, do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), da 21ª Companhia Independente da Polícia Militar, além das delegacias de Afonso Cláudio e Itaguaçu.