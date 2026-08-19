Geração HZ: estagiário Gen Z descobre o Caderno 2 de 2004, com Pepeu Gomes, VJs e Patrícia Kogut

Qual é o melhor ano da história? Quem não falou 2004 está completamente errado, e só a minha opinião importa. Brincadeira (ou não), esse é o ano em que nasci, caro leitor, mostrando que agosto é o mês em que apenas fatos e pessoas lendárias são agostinas. E é por isso que agora vamos começar mais um Geração HZ, revivendo nosso icônico ano do Caderno 2 de 2004.





Meus HZers, analisei as edições dos dias 13 de fevereiro, 9 de abril e 13 de agosto (clarinho que agosty* ia entrar) daquele ano. Sorteamos alguns meses para dessa vez ficar com um pouco de diversidade.





Começando por fevereiro, e sendo dia 13, obviamente estaria na época do carnaval. Gente, antes mesmo da análise, porque a capa do Caderno era de ensaios em Manguinhos (inclusive lugar que tem ótimas praias, recomendo), e eu tomei um susto, uma moça que é um pouco parecida com a Xuxa. Eu já fiquei: “meu Deus gente, o que a Xuxa tava fazendo no ES?”. Imagina do nada a queen fazendo uma passagem pelo nosso carnaval.





Inclusive queria fazer uma menção honrosa a participação da nossa mais mais do Geração HZ, Renata Rasseli, que comentou que sobre a matéria de ano novo que tinha um povo se pegando logo na foto no nosso vídeo, soltando simplesmente o comentário “tem muita gente beijando na boca e sendo feliz, achei isso lindo”. Foi engraçado porque eu pensei exatamente a mesma coisa.