João Fonseca volta para o Rio para fazer tratamento antes do US Open

O tenista João Fonseca voltou para o Rio nesta quarta-feira (19) para se recuperar do "pequeno incômodo no lado esquerdo do abdômen". O brasileiro, de 19 anos, revelou ter sentido dores na segunda-feira (17). Realizou exames e optou em desistir do Masters 1000 de Cincinatti, nos Estados Unidos, antes do duelo pela terceira rodada contra o australiano Christopher OConnell, número 129 do mundo.

O plano inicial era que Fonseca jogasse os Masters 1000 do Canadá e de Cincinatti e permanecesse nos Estados Unidos até a disputa do US Open. A chave principal do último dos quatro Grand Slams da temporada começa no dia 30 (domingo).

A equipe do tenista carioca informou que inicialmente o problema não parece ser grave e diz que Fonseca permanece inscrito para o torneio de Nova York. O atleta, que na temporada teve que desistir de ao menos três torneios por problemas na região lombar e no ombro, ocupa a 26ª colocação do ranking mundial e é o melhor brasileiro da classificação.