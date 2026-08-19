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João Fonseca volta para o Rio para fazer tratamento antes do US Open

Brasileiro deixou o Masters 1000 de Cincinatti com incômodo no abômen

Publicado em 19 de Agosto de 2026 às 14:45

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 ago 2026 às 14:45
João Fonseca
Reprodução/Instagram/Roland Garros
O tenista João Fonseca voltou para o Rio nesta quarta-feira (19) para se recuperar do "pequeno incômodo no lado esquerdo do abdômen". O brasileiro, de 19 anos, revelou ter sentido dores na segunda-feira (17). Realizou exames e optou em desistir do Masters 1000 de Cincinatti, nos Estados Unidos, antes do duelo pela terceira rodada contra o australiano Christopher OConnell, número 129 do mundo.

O plano inicial era que Fonseca jogasse os Masters 1000 do Canadá e de Cincinatti e permanecesse nos Estados Unidos até a disputa do US Open. A chave principal do último dos quatro Grand Slams da temporada começa no dia 30 (domingo).

A equipe do tenista carioca informou que inicialmente o problema não parece ser grave e diz que Fonseca permanece inscrito para o torneio de Nova York. O atleta, que na temporada teve que desistir de ao menos três torneios por problemas na região lombar e no ombro, ocupa a 26ª colocação do ranking mundial e é o melhor brasileiro da classificação.

Se não houver modificações no calendário, Fonseca irá jogar, depois do Grand Slam americano, a Copa Davis (18 e 19 de setembro), contra a Suíça, no Rio. Em 2025, Fonseca estreou pela primeira vez na chave principal do US Open. Na ocasião, caiu na segunda rodada para o tcheco Tomás Machac por 3 sets a 0.
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