BR 101 terá três interdições totais em Fundão para içamento de vigas

A BR 101 terá três interdições totais no km 239, em Fundão, entre a noite de segunda-feira (5) e a noite de terça-feira (6). Os bloqueios serão necessários para o içamento de cinco vigas que serão utilizadas na duplicação da ponte sobre o Rio Timbuí.
Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia, a operação foi programada para o período noturno para reduzir os impactos no trânsito. Na segunda-feira, os trabalhos acontecerão entre 20h e 4h, com interdições totais das 21h15 às 23h15 e das 2h55 às 3h55. Na terça-feira, a operação será retomada entre 20h e 23h15, com nova interdição total das 21h15 às 23h15.
As interrupções ocorrerão durante o içamento das estruturas. Depois de cada etapa, serão realizados os procedimentos de estabilização e travamento das vigas antes da liberação do tráfego.
Ao todo, serão içadas cinco vigas pré-moldadas, cada uma com 73 toneladas e 2,10 metros de altura. Juntas, as estruturas totalizam 365 toneladas. Quatro guindastes serão utilizados na operação.
Além das interdições em Fundão, estão previstos bloqueios de aproximadamente 15 minutos no km 219 da BR 101, em Ibiraçu. As interrupções serão necessárias para permitir a saída das carretas responsáveis pelo transporte das vigas e o acesso dos veículos à rodovia em direção ao local da obra.
Equipes da Ecovias Capixaba estarão na região para sinalizar a operação e orientar os motoristas. A concessionária recomenda atenção à sinalização e que, sempre que possível, os usuários programem os deslocamentos considerando os horários das interdições.