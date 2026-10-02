BR 101 terá três interdições totais em Fundão para içamento de vigas

A BR 101 terá três interdições totais no km 239, em Fundão, entre a noite de segunda-feira (5) e a noite de terça-feira (6). Os bloqueios serão necessários para o içamento de cinco vigas que serão utilizadas na duplicação da ponte sobre o Rio Timbuí.





Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia, a operação foi programada para o período noturno para reduzir os impactos no trânsito. Na segunda-feira, os trabalhos acontecerão entre 20h e 4h, com interdições totais das 21h15 às 23h15 e das 2h55 às 3h55. Na terça-feira, a operação será retomada entre 20h e 23h15, com nova interdição total das 21h15 às 23h15.





As interrupções ocorrerão durante o içamento das estruturas. Depois de cada etapa, serão realizados os procedimentos de estabilização e travamento das vigas antes da liberação do tráfego.





Ao todo, serão içadas cinco vigas pré-moldadas, cada uma com 73 toneladas e 2,10 metros de altura. Juntas, as estruturas totalizam 365 toneladas. Quatro guindastes serão utilizados na operação.