Donos de hotéis e pousadas se unem e fazem compra coletiva no ES

Empresas do setor de hospedagem de Pancas, no noroeste do Estado, embora concorrentes, descobriram que se unissem forças para abastecer seus negócios, todos lucrariam. E assim, com este espírito colaborativo, tomaram uma decisão simples e eficiente: fazer a compra conjunta de produtos.
A iniciativa movimentou cerca de R$ 16 mil em sua primeira aquisição e garantiu uma economia média de 15% em relação às compras realizadas individualmente. Além de reduzir custos, o objetivo foi facilitar o processo de compra e fortalecer a parceria entre os empreendedores locais.
Dez empresas participaram da compra coletiva. Entre os produtos adquiridos estão lençóis, travesseiros, colchas, fronhas, toalhas, cobertores, protetores de colchão, aromatizadores, secadores de cabelo, sabonetes e xampus.
A ação surgiu de um trabalho conjunto entre a Associação Turística de Pancas (Aturp) e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/ES), ao identificarem necessidades comuns de compra de produtos utilizados em meios de hospedagem.
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O primeiro passo foi fazer um levantamento dos itens de maior demanda e interesse junto aos empreendedores, seguido de cotações e negociações de preços com fornecedores.
Para definir os produtos da compra coletiva, foi realizado um encontro presencial que contou com a participação da Aturp, do Sebrae/ES, dos empreendedores de hospedagem e do fornecedor que apresentou os melhores preços.
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