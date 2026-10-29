Donos de hotéis e pousadas se unem e fazem compra coletiva no ES

Dez empresas participaram da compra coletiva. Entre os produtos adquiridos estão lençóis, travesseiros, colchas, fronhas, toalhas, cobertores, protetores de colchão, aromatizadores, secadores de cabelo, sabonetes e xampus.

A ação surgiu de um trabalho conjunto entre a Associação Turística de Pancas (Aturp) e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/ES), ao identificarem necessidades comuns de compra de produtos utilizados em meios de hospedagem.





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O primeiro passo foi fazer um levantamento dos itens de maior demanda e interesse junto aos empreendedores, seguido de cotações e negociações de preços com fornecedores.





Para definir os produtos da compra coletiva, foi realizado um encontro presencial que contou com a participação da Aturp, do Sebrae/ES, dos empreendedores de hospedagem e do fornecedor que apresentou os melhores preços.