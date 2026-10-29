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Leonel Ximenes

Donos de hotéis e pousadas se unem e fazem compra coletiva no ES

Iniciativa busca facilitar a aquisição de produtos, reduzir custos e fortalecer a parceria entre os empreendedores

Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 03:15

Públicado em 

29 out 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Encontro com empreendedores de meios de hospedagem de Pancas para a definição da compra coletiva
Encontro com empreendedores de meios de hospedagem de Pancas para a definição da compra coletiva Sebrae-ES

 Empresas do setor de hospedagem de Pancas, no noroeste do Estado, embora concorrentes, descobriram que se unissem forças para abastecer seus negócios, todos lucrariam. E assim, com este espírito colaborativo, tomaram uma decisão simples e eficiente: fazer a compra conjunta de produtos. 


A iniciativa movimentou cerca de R$ 16 mil em sua primeira aquisição e garantiu uma economia média de 15% em relação às compras realizadas individualmente. Além de reduzir custos, o objetivo foi facilitar o processo de compra e fortalecer a parceria entre os empreendedores locais.

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Dez empresas participaram da compra coletiva. Entre os produtos adquiridos estão lençóis, travesseiros, colchas, fronhas, toalhas, cobertores, protetores de colchão, aromatizadores, secadores de cabelo, sabonetes e xampus. 

 

A ação surgiu de um trabalho conjunto entre a Associação Turística de Pancas (Aturp) e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/ES), ao identificarem necessidades comuns de compra de produtos utilizados em meios de hospedagem. 


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O primeiro passo foi fazer um levantamento dos itens de maior demanda e interesse junto aos empreendedores, seguido de cotações e negociações de preços com fornecedores.


Para definir os produtos da compra coletiva, foi realizado um encontro presencial que contou com a participação da Aturp, do Sebrae/ES, dos empreendedores de hospedagem e do fornecedor que apresentou os melhores preços. 

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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