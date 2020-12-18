Veja quem será o novo Secretário de Obras de Vitória

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O engenheiro Gustavo Perin de Medeiros Teixeira será o secretário de Obras de Vitória a partir de janeiro, na equipe de Lorenzo Pazolini (Republicanos). O prefeito eleito deve anunciá-lo na tarde desta sexta-feira (18), com outros futuros secretários escolhidos por ele. Perin é o atual diretor de Operações do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

Engenheiro civil formado pela Ufes em 1988, o futuro secretário tem pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho pela mesma universidade (1998) e MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), concluído em 2011.

De perfil muito técnico, ele tem uma longa folha de serviços prestados em órgãos públicos do Espírito Santo, inclusive durante governos de Paulo Hartung e de Renato Casagrande.

De julho de 2007 a março de 2008, atuou no DER-ES como técnico operacional concursado de nível superior. De abril de 2008 a março de 2011, foi gerente da Rede Física Escolar da Secretaria Estadual de Educação.

Entre abril de 2011 e março de 2012, foi gerente de Planejamento e Edificações da Secretaria Estadual de Transportes e Obras Públicas.

De janeiro de 2013 a janeiro de 2014, exerceu o cargo de secretário municipal de Infraestrutura, Projetos e Obras de Vila Velha, durante a administração de Rodney Miranda na cidade.