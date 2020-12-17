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Transição em Vitória

Ex-secretário de Planejamento de Hartung é cotado para equipe de Pazolini

Chefe dessa pasta durante todo o último governo de Hartung, Regis Mattos (sem partido) é fortemente cotado para assumir a Secretaria de Gestão e Planejamento ou outra pasta na Prefeitura de Vitória

Públicado em 

17 dez 2020 às 19:55
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Regis Mattos foi secretário de Economia e Planejamento de PH
Regis Mattos foi secretário de Economia e Planejamento de PH Crédito: Assembleia Legislativa
Secretário estadual de Planejamento durante os quatro anos do último governo Paulo Hartung (2015/2018), o economista Regis Mattos é fortemente cotado para assumir a Secretaria de Gestão, Planejamento e Comunicação de Vitória na equipe do prefeito eleito, Lorenzo Pazolini (Republicanos). 
De perfil técnico e muito discreto, Mattos foi o principal responsável por elaborar o orçamento estadual durante todo o governo passado, inclusive o do primeiro ano, em 2015. Na ocasião, Hartung enviou para a Assembleia Legislativa um projeto que revisava o orçamento deixado a ele por Casagrande, rebaixando a estimativa de receita para aquele ano, de R$ 17,2 bilhões para R$ 16 bilhões. A projeção revisada se cumpriu no fim do ano.
Na eleição a prefeito de Vitória, Mattos auxiliou o candidato do Novo, o coronel Nylton Rodrigues, na formulação do seu plano de governo na área econômica. Os dois foram colegas na equipe de governo de Hartung, já que Nylton comandou a Polícia Militar de fevereiro de 2017 a abril de 2018, além de ter sido secretário estadual de Segurança nos últimos nove meses do governo. 
Muito discretamente, Mattos também colaborou com a campanha de Pazolini como um conselheiro ou consultor informal para assuntos econômicos, conforme relato de uma fonte também próxima a Hartung politicamente.
Na tarde desta quinta-feira (17), a Câmara de Vitória aprovou o orçamento municipal para 2021
A equipe de transição de Pazolini conta com outros antigos colaboradores de Hartung: a economista Andrezza Rosalém foi diretora-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves e secretária estadual de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social no último governo Paulo Hartung; Roberto Carneiro (Republicanos) foi secretário estadual de Esportes e secretário-chefe da Casa Civil; Marcelo de Oliveira foi secretário estadual de Serviços Urbanos.

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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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