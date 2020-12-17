Ex-secretário de Planejamento de Hartung é cotado para equipe de Pazolini

Regis Mattos foi secretário de Economia e Planejamento de PH Crédito: Assembleia Legislativa

Regis Mattos é fortemente cotado para assumir a Secretaria de Gestão, Planejamento e Comunicação de Vitória na equipe do prefeito eleito, Secretário estadual de Planejamento durante os quatro anos do último governo Paulo Hartung (2015/2018), o economistaé fortemente cotado para assumir a Secretaria de Gestão, Planejamento e Comunicação de Vitória na equipe do prefeito eleito, Lorenzo Pazolini (Republicanos).

De perfil técnico e muito discreto, Mattos foi o principal responsável por elaborar o orçamento estadual durante todo o governo passado, inclusive o do primeiro ano, em 2015. Na ocasião, Hartung enviou para a Assembleia Legislativa um projeto que revisava o orçamento deixado a ele por Casagrande, rebaixando a estimativa de receita para aquele ano, de R$ 17,2 bilhões para R$ 16 bilhões. A projeção revisada se cumpriu no fim do ano.

Na eleição a prefeito de Vitória, Mattos auxiliou o candidato do Novo, o coronel Nylton Rodrigues, na formulação do seu plano de governo na área econômica. Os dois foram colegas na equipe de governo de Hartung, já que Nylton comandou a Polícia Militar de fevereiro de 2017 a abril de 2018, além de ter sido secretário estadual de Segurança nos últimos nove meses do governo.

Muito discretamente, Mattos também colaborou com a campanha de Pazolini como um conselheiro ou consultor informal para assuntos econômicos, conforme relato de uma fonte também próxima a Hartung politicamente.