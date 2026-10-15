Salário, desgaste e insegurança: os desafios dos professores no ES para se manter na carreira

Ensinar vai muito além de entrar em sala de aula e transmitir conhecimento. A rotina dos professores também envolve lidar com situações de conflito, administrar o desgaste emocional, buscar condições adequadas para trabalhar e enfrentar dúvidas sobre a valorização da carreira. No Espírito Santo, esses desafios fazem parte dos relatos de profissionais ouvidos por A Gazeta.





No Dia dos Professores, celebrado nesta quinta-feira (15), docentes e representantes da categoria narram nesta reportagem as dificuldades enfrentadas no cotidiano escolar e os fatores que entram na discussão sobre a atratividade da profissão. Os relatos ajudam a dimensionar questões que vão da remuneração à segurança no ambiente de trabalho.





Os dados da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) mostram que, entre 2025 e 2026, o número de professores com menos de 40 anos na rede estadual caiu 2,3%, enquanto a quantidade de profissionais com 40 anos ou mais aumentou cerca de 5,1%. Embora não expliquem, por si sós, os motivos da mudança, esses números ajudam a contextualizar o debate sobre a renovação do magistério.