Letramento digital: educação ajuda jovens a enfrentar a desinformação

O desafio não está apenas no que chega às telas, mas também no ritmo de consumo. Vídeos de poucos segundos e feeds infinitos acostumam o cérebro a estímulos rápidos e podem dificultar a atenção sustentada e a leitura profunda. Alves cita o AI slop, conteúdo de baixa qualidade criado por IA que inunda as redes, e o brain rot, a sensação de empobrecimento cognitivo depois do consumo prolongado de materiais rápidos e superficiais.





“Quando o estudante se acostuma a esse consumo fragmentado e superficial, ele sente mais dificuldade para construir uma argumentação consistente e enxergar nuances em um debate”, explica.





Nesse ambiente de atenção fragmentada, conteúdos que despertam emoções também ganham vantagem. “A opinião pode ser mais atrativa do que a informação, e a mentira é mais sexy do que a verdade”, sintetiza Lüdtke.





Para ele, uma das primeiras orientações a ser incorporada pelos estudantes é aprender a desacelerar: pausar antes de reagir, questionar a origem do que recebem e verificar a informação antes de compartilhá-la.





É justamente essa pausa que pode ser transformada em exercício dentro da escola. Alves sugere atividades de análise de manchetes, posts, gráficos, fontes e bolhas informacionais. Lüdtke aponta o prebunking, que apresenta táticas de manipulação antes que um boato se espalhe, e análises simples de áudios, vídeos e domínios.





São práticas que ajudam a desenvolver o chamado “ceticismo saudável”, isto é, avaliar e questionar sem cair na desconfiança generalizada.