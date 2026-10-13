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A 12 dias da eleição

Lula promete Pé-de-Meia para universitários ao custo inicial de R$ 4,6 bi ao ano

Segundo o petista, universitários receberão parcelas de R$ 700 mensais e R$ 2.500 anuais, que poderão ser sacados ao fim do curso

Publicado em 13 de Outubro de 2026 às 20:31

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 out 2026 às 20:31

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta terça-feira (13) que irá ampliar o programa Pé-de-Meia, voltado para estudantes do ensino médio regular e do EJA (Educação de Jovens e Adultos), para estudantes universitários.


Sem detalhar quanto o governo irá disponibilizar para o programa, o petista afirmou que "todos os jovens estudantes das escolas universitárias" passarão a receber R$ 700 mensais durante dez meses.


Além disso, disse o presidente, os universitários também receberão R$ 2.500 anualmente durante quatro anos, totalizando R$ 9.500 que poderão ser sacados após a conclusão do curso no ensino superior.


"Todos os jovens estudantes das escolas universitárias vão receber R$ 700 de poupança por mês, durante 10 meses e no final do ano nós depositaremos R$ 2.500", disse Lula em vídeo publicado nas redes sociais. Segundo ele, a ideia é que os universitários possam utilizar o dinheiro para começar a sua iniciação profissional.


Segundo o senador Camilo Santana (PT-CE), que é ex-ministro da Educação, o programa será escalonado, com um custo inicial de R$ 4,6 bilhões.


De acordo com a equipe dele, o programa será voltado inicialmente apenas aos estudantes do CadÚnico, e atingirá cerca de 485 mil estudantes.


As instituições de ensino superior públicas (federais, estaduais e municipais) concentram 1,8 milhão de matrículas, de acordo com o Censo do Ensino Superior de 2024, o mais recente. Caso todos os matriculados passem a ser beneficiados pelo Pé-de-Meia, o custo total do programa saltaria para R$ 17,9 bilhões por ano.


Se os 434 mil estudantes de faculdades particulares beneficiados pelo ProUni também forem incluídos no programa, o custo anual chegaria a R$ 22 bilhões.


Santana disse a jornalistas que a ideia é que universitários de instituições federais, estaduais e municipais e os beneficiados pelo ProUni façam parte do programa. O senador disse que o valor que ficará na poupança e poderá ser sacado após a conclusão do curso será corrigido pela inflação.


O parlamentar afirmou que o programa será financiado com recursos do Fundo Social do pré-sal para a assistência estudantil.

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