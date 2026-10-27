13º salário do INSS: confira quais segurados recebem o benefício no fim de 2026

Para a advogada Thais Bertuol Xavier, consultora jurídica do Previdenciarista, plataforma jurídica especializada em Direito Previdenciário, o principal ruído relacionado ao pagamento do benefício está na expectativa criada em anos anteriores. “As pessoas ainda esperam o 13º no fim do ano porque esse era o costume. Quem recebeu as duas parcelas em abril e maio não tem nada a receber em novembro ou dezembro, e isso não é erro nem atraso do INSS”, afirma.