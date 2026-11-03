O próximo salto da logística está dentro do armazém

A logística brasileira está passando por uma mudança importante. A discussão deixou de estar concentrada apenas em grandes corredores de transporte, portos e rodovias e passou a incluir, com cada vez mais relevância, aquilo que acontece dentro dos armazéns.
No Espírito Santo, esse movimento é particularmente evidente. A oferta de galpões logísticos de alto padrão cresceu 141% desde 2023, chegando a cerca de 1,4 milhão de metros quadrados no início de 2026, segundo especialistas do mercado local.
Ainda assim, a vacância permanece próxima de 4%, abaixo da média nacional. É um sinal de que existe demanda por infraestrutura logística qualificada e espaço para novos serviços.
Esse cenário acompanha a própria evolução da posição do Espírito Santo na logística brasileira. Em 2025, os portos capixabas movimentaram 137,5 milhões de toneladas, crescimento de 13,1% sobre o ano anterior, segundo o Atlas Portuário do Espírito Santo, do Observatório da Findes.
O Estado também avança em projetos de integração de portos, ferrovias, rodovias e outros ativos, fortalecendo sua vocação como plataforma de conexão com os mercados nacional e internacional.
Foi a partir dessa realidade que o Grupo Quattror decidiu avançar para a intralogística, com a criação da NIX. A decisão é consequência da experiência do grupo na área de comércio exterior e do relacionamento com clientes que relatavam dificuldades em suas operações logísticas.
Embora o Espírito Santo tenha avançado muito na construção de galpões e infraestrutura logística, há espaço para operadores especializados, capazes de compreender e solucionar as necessidades específicas de segmentos mais exigentes. A NIX nasceu para responder a essa demanda.
A estratégia passa por assumir também a operação que acontece entre a chegada da mercadoria ao armazém e sua expedição. Isso muda a natureza da entrega. Um armazém contemporâneo precisa ser pensado como parte da cadeia de suprimentos, com informação, rastreabilidade, produtividade e capacidade de adaptação.
Sistemas de gestão de armazéns (WMS), integração tecnológica, automação, dashboards e processos estruturados deixam de ser diferenciais isolados e passam a compor uma mesma lógica operacional.
A NIX inicia sua atuação nos segmentos de cosméticos, perfumaria e medicamentos, que exigem cuidados específicos com rastreabilidade, controle de lotes, validade e conformidade sanitária. São operações que demandam rigor nos processos, equipes preparadas e capacidade de atender exigências que vão além da disponibilização de espaço físico.
Essa especialização, entretanto, não limita o crescimento da empresa. A proposta é, futuramente, avançar para outros segmentos, preservando a segregação das operações e respeitando as particularidades de cada mercado.
Vejo a entrada da NIX nesse mercado como parte de uma transformação maior, em que a logística ocupa uma posição cada vez mais estratégica nas decisões empresariais.
Quem conseguir integrar infraestrutura, tecnologia, pessoas e inteligência operacional terá melhores condições de responder a um mercado em que velocidade e eficiência, isoladamente, já não são suficientes. É preciso entregar consistência, flexibilidade e informações confiáveis em tempo real, permitindo que as empresas tenham mais controle sobre seus estoques, reduzam riscos e tomem decisões com mais segurança.
O próximo salto da logística capixaba, portanto, não será medido apenas pela quantidade de metros quadrados construídos, mas pela capacidade de transformar esses espaços em operações inteligentes, especializadas e eficientes.
A infraestrutura cria as condições para o crescimento, mas é a excelência operacional que transforma esse potencial em resultado.