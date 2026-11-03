O próximo salto da logística está dentro do armazém

Esse cenário acompanha a própria evolução da posição do Espírito Santo na logística brasileira. Em 2025, os portos capixabas movimentaram 137,5 milhões de toneladas, crescimento de 13,1% sobre o ano anterior, segundo o Atlas Portuário do Espírito Santo, do Observatório da Findes.





O Estado também avança em projetos de integração de portos, ferrovias, rodovias e outros ativos, fortalecendo sua vocação como plataforma de conexão com os mercados nacional e internacional.





Foi a partir dessa realidade que o Grupo Quattror decidiu avançar para a intralogística, com a criação da NIX. A decisão é consequência da experiência do grupo na área de comércio exterior e do relacionamento com clientes que relatavam dificuldades em suas operações logísticas.





Embora o Espírito Santo tenha avançado muito na construção de galpões e infraestrutura logística, há espaço para operadores especializados, capazes de compreender e solucionar as necessidades específicas de segmentos mais exigentes. A NIX nasceu para responder a essa demanda.





A estratégia passa por assumir também a operação que acontece entre a chegada da mercadoria ao armazém e sua expedição. Isso muda a natureza da entrega. Um armazém contemporâneo precisa ser pensado como parte da cadeia de suprimentos, com informação, rastreabilidade, produtividade e capacidade de adaptação.





Sistemas de gestão de armazéns (WMS), integração tecnológica, automação, dashboards e processos estruturados deixam de ser diferenciais isolados e passam a compor uma mesma lógica operacional.





A NIX inicia sua atuação nos segmentos de cosméticos, perfumaria e medicamentos, que exigem cuidados específicos com rastreabilidade, controle de lotes, validade e conformidade sanitária. São operações que demandam rigor nos processos, equipes preparadas e capacidade de atender exigências que vão além da disponibilização de espaço físico.





Essa especialização, entretanto, não limita o crescimento da empresa. A proposta é, futuramente, avançar para outros segmentos, preservando a segregação das operações e respeitando as particularidades de cada mercado.