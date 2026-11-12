Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 10/11/2026 A terça-feira favorecerá o reconhecimento de conquistas, o desenvolvimento de projetos e o fortalecimento de vínculos importantes (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Para esta terça-feira, o tarot revela uma energia de iniciativa, conquistas e decisões que poderão marcar novos caminhos. As cartas indicam um dia positivo para reconhecer resultados, colocar projetos em movimento e fortalecer vínculos importantes, mas também pedem atenção aos momentos em que será necessário encerrar algo ou fazer escolhas mais conscientes. A data favorecerá quem conseguir unir entusiasmo e planejamento. No amor, na carreira, na saúde e nas amizades, o segredo será respeitar os próprios limites sem deixar de aproveitar as oportunidades.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada signo!

Áries — Ás de Paus

Uma aproximação poderá despertar desejo e renovar a vida afetiva do ariano (Imagem: a1vector | Shutterstock)

despertar desejo e renovar a vida afetiva. Na carreira, uma ideia tenderá a ganhar força e motivar você a sair do lugar. A saúde se beneficiará de movimentos e atividades que tragam disposição e prazer. Entre amigos, sua energia estará contagiante e renderá convites, encontros e novas experiências. A carta “Ás de Paus” revela uma energia de entusiasmo, iniciativa e vontade de começar algo novo. No amor, uma aproximação poderáe renovar a vida afetiva. Na carreira, uma ideia tenderá a ganhar força e motivar você a sair do lugar. A saúde se beneficiará de movimentos e atividades que tragam disposição e prazer. Entre amigos, sua energia estará contagiante e renderá convites, encontros e novas experiências.

Touro — 10 de Ouros

Os esforços do taurino realizados anteriormente na carreira tenderão a mostrar resultados mais consistentes (Imagem: a1vector | Shutterstock)

A carta “10 de Ouros” traz estabilidade, segurança e sensação de construção. No amor, relações baseadas em confiança poderão se fortalecer. Na carreira, os esforços realizados anteriormente tenderão a mostrar resultados mais consistentes. A saúde pedirá atenção à manutenção de bons hábitos e a tudo aquilo que contribua para seu bem-estar a longo prazo. Entre amigos e familiares, o dia favorecerá aproximações e momentos que irão reforçar o sentimento de pertencimento.

Gêmeos — O Sol

A saúde do geminiano se beneficiará de atividades ao ar livre, movimento e tudo aquilo que devolve a vitalidade (Imagem: a1vector | Shutterstock)

sua criatividade e disposição tenderão a ganhar mais visibilidade. A saúde se beneficiará de atividades ao ar livre, movimento e tudo aquilo que devolve a vitalidade. Entre amigos, boas notícias e momentos descontraídos ajudarão a tornar a terça-feira ainda mais positiva. A carta “O Sol” ilumina o seu caminho e traz clareza, alegria e confiança. No amor, o dia favorecerá encontros, sinceridade e relações nas quais você poderá se mostrar sem medo. Na carreira,e disposição tenderão a ganhar mais visibilidade. A saúde se beneficiará de atividades ao ar livre, movimento e tudo aquilo que devolve a vitalidade. Entre amigos, boas notícias e momentos descontraídos ajudarão a tornar a terça-feira ainda mais positiva.

Câncer — 4 de Paus

O dia favorecerá encontros agradáveis e relações que ofereçam segurança emocional ao canceriano (Imagem: a1vector | Shutterstock)

A carta “4 de Paus” traz uma energia de estabilidade, celebração e boas conexões. No amor, o dia favorecerá encontros agradáveis e relações que ofereçam segurança emocional. Na carreira, uma conquista ou etapa importante poderá ser comemorada. A saúde se beneficiará de descanso, prazer e momentos em ambientes que transmitam acolhimento. Entre amigos e familiares, estar perto de pessoas queridas renovará suas energias e trará uma sensação especial de felicidade.

Leão — 7 de Ouros

O dia do leonino favorecerá avaliação de resultados e ajuste de estratégias profissionais (Imagem: a1vector | Shutterstock)

uma relação poderá se desenvolver de maneira gradual. Na carreira, o momento favorecerá a avaliação de resultados e o ajuste de estratégias antes de buscar novos caminhos. A saúde pedirá constância e cuidado com hábitos que trarão benefícios no longo prazo. Entre amigos, valorize relações que foram construídas aos poucos e que demonstram presença mesmo sem grandes gestos. A carta “7 de Ouros” pede que você tenha paciência para reconhecer que algumas conquistas precisam de tempo para amadurecer. No amor,de maneira gradual. Na carreira, o momento favorecerá a avaliação de resultados e o ajuste de estratégias antes de buscar novos caminhos. A saúde pedirá constância e cuidado com hábitos que trarão benefícios no longo prazo. Entre amigos, valorize relações que foram construídas aos poucos e que demonstram presença mesmo sem grandes gestos.

Virgem — 2 de Ouros

A flexibilidade será importante para o virginiano conciliar desejos e compromissos (Imagem: a1vector | Shutterstock)

A carta “2 de Ouros” mostra você equilibrando diferentes responsabilidades e tentando encontrar o melhor ritmo para o dia. No amor, a flexibilidade será importante para conciliar desejos e compromissos. Na carreira, será necessário organizar prioridades sem assumir mais do que consegue realizar. A saúde pedirá atenção ao cansaço provocado por uma rotina muito cheia e à necessidade de alternar esforço com descanso. Entre amigos, não tente estar disponível para todo mundo ao mesmo tempo. Lembre-se de que qualidade é mais importante do que quantidade.

Libra — 10 de Espadas

Uma fase difícil na carreira do libriano poderá finalmente começar a perder força (Imagem: a1vector | Shutterstock)

carregando tensão há algum tempo. Entre amigos, não prolongue ressentimentos antigos e permita que algumas histórias simplesmente terminem para abrir espaço ao novo. A carta “10 de Espadas” indica o encerramento de uma situação que vinha causando desgaste. No amor, poderá deixar para trás uma dinâmica que não faz mais sentido. Na carreira, uma fase difícil finalmente começará a perder força. A saúde pedirá descanso e recuperação, especialmente se você estiverhá algum tempo. Entre amigos, não prolongue ressentimentos antigos e permita que algumas histórias simplesmente terminem para abrir espaço ao novo.

Escorpião — O Mago

A capacidade de comunicação do escorpiano poderá abrir portas e ajudar a colocar um projeto em movimento (Imagem: a1vector | Shutterstock)

A carta “O Mago” mostra iniciativa, criatividade e recursos para transformar ideias em realidade. No amor, uma conversa ou atitude poderá iniciar uma nova dinâmica. Na carreira, sua capacidade de comunicação tenderá a abrir portas e ajudar a colocar um projeto em movimento. A saúde se beneficiará de pequenas mudanças de rotina que devolvam disposição e sensação de controle. Entre amigos, sua habilidade de conectar pessoas e oportunidades poderá render encontros interessantes e novas parcerias.

Sagitário — 9 de Paus

A saúde do sagitariano pedirá respeito aos limites do corpo e atenção ao cansaço acumulado (Imagem: a1vector | Shutterstock)

bastante energia. No amor, será necessário tempo para confiar novamente ou para entender o que realmente deseja. Na carreira, a persistência será fundamental para concluir algo em andamento. A saúde pedirá respeito aos limites do corpo e atenção ao cansaço acumulado. Entre amigos, mantenha perto quem demonstra lealdade, mas não sinta que precisa permanecer na defensiva o tempo todo. A carta “9 de Paus” mostra você mais cauteloso(a) depois de experiências que exigiramNo amor, será necessário tempo para confiar novamente ou para entender o que realmente deseja. Na carreira, a persistência será fundamental para concluir algo em andamento. A saúde pedirá respeito aos limites do corpo e atenção ao cansaço acumulado. Entre amigos, mantenha perto quem demonstra lealdade, mas não sinta que precisa permanecer na defensiva o tempo todo.

Capricórnio — 3 de Ouros

Trabalhos em equipe e parcerias tenderão a trazer bons frutos ao capricorniano (Imagem: a1vector | Shutterstock)

A carta “3 de Ouros” favorece colaboração, reconhecimento e construção de resultados concretos. No amor, demonstrar interesse por meio de atitudes poderá fortalecer os vínculos. Na carreira, trabalhos em equipe e parcerias tenderão a trazer bons frutos. A saúde pedirá constância e organização, principalmente para não deixar os cuidados pessoais em segundo plano. Entre amigos, trocar ideias e aceitar ajuda aproximará você de pessoas que valorizam suas capacidades.

Aquário — Rei de Espadas

Uma conversa franca poderá ajudar o aquariano a estabelecer limites e esclarecer expectativas nos relacionamentos (Imagem: a1vector | Shutterstock)

atividade mental e descanso, evitando permanecer constantemente em estado de alerta. Entre amigos, sua opinião será procurada, mas tente unir sinceridade e sensibilidade ao aconselhar alguém. A carta “Rei de Espadas” traz uma postura racional, estratégica e objetiva. No amor, uma conversa franca poderá ajudar a estabelecer limites e esclarecer expectativas. Na carreira, decisões baseadas em fatos e planejamento tenderão a ser mais eficientes. A saúde pedirá equilíbrio entree descanso, evitando permanecer constantemente em estado de alerta. Entre amigos, sua opinião será procurada, mas tente unir sinceridade e sensibilidade ao aconselhar alguém.

Peixes — 2 de Espadas

O pisciano precisará reconhecer o que sente em vez de permanecer apenas esperando que a situação se resolva sozinha (Imagem: a1vector | Shutterstock)