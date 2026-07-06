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Coluna Abdo Filho

Mudanças nas diretorias de Banestes e Cesan

O gatilho disso tudo é o desejo do governador Ricardo Ferraço de dar mais fluidez ao trabalho de recuperação do caixa da Cesan

Publicado em 06 de Julho de 2026 às 16:10

Públicado em 

06 jul 2026 às 16:10
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Cesan em Vitória
Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Cesan em Vitória Divulgação/Cesan

O governador Ricardo Ferraço promoveu mudanças importantes nas diretorias das duas principais estatais do governo do Espírito Santo: Cesan e Banestes. Ricardo Pessanha, que estava na Banestes Loteria, assumiu a diretoria Administrativa e Comercial da Cesan no lugar de Rafael Grossi, que deixou a companhia. O comando da Banestes Loteria, a mais nova subsidiária do banco, ficou com Tiago Ferreira, que era diretor Administrativo e Financeiro da instituição.

O gatilho disso tudo é o desejo do governador de dar mais fluidez ao trabalho de recuperação do caixa da Cesan. Pessanha chega com a missão de ajudar Munir Abud, presidente da estatal do saneamento, a tocar o planejamento feito a várias mãos. A Cesan, que vem fazendo uma média de R$ 1 bilhão por ano em investimentos nos últimos tempos, está sofrendo com os juros altos. O governo estadual, dono de 99,8% das ações, fez um aporte de R$ 75 milhões na companhia, em 2025, mas o trabalho de recomposição do caixa vai além. Passa por uma reestruturação mais profunda, impactando, inclusive, na velocidade de alguns aportes, caso da Barragem dos Imigrantes, investimento de mais de R$ 200 milhões que está sendo feito no Rio Jucu, entre Viana e Domingos Martins.

“A Cesan investiu forte, seguirá investindo e está alcançando resultados expressivos, entretanto, há um problema de fluxo de caixa que precisa ser resolvido. Os investimentos consumiram uma parte do caixa e os financiamentos contratados são caros. O aporte feito pelo governo não é suficiente, tem que ir além. Já existe um bom plano em execução, mas precisa de método e processo para sair do papel. É o pedido do governador”, explicou uma fonte bem próxima do tema.

Sobre a Banestes Loteria - Ricardo Pessanha foi colocado lá, em setembro de 2024, para tirar o projeto do papel -, já há conversas bem adiantadas com um parceiro internacional e novidades devem ser anunciadas até o final do ano pelo banco. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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