Diego Hypolito é o novo garoto-propaganda de lubrificante íntimo

O ginasta olímpico Diego Hypolito é o novo garoto-propaganda do lubrificante íntimo K-Y. Com o conceito "Know Yourself" ("Conheça a si mesmo", em inglês), a marca sugere que as pessoas "experimentem um mundo de desejos e descobertas".
O ginasta se revelou gay neste ano e foi o escolhido para prontagonizar a propaganda cheia de frases sobre descobertas.
"Se conhecer é tudo! Te deixa mais leve, mais confiante, mais sexy. Se conhecer é se permitir, é descobrir atalhos em cada toque. É saber seus limites, estar pronto para superá-los quando e sentir vontade. Se conhecer é se transformar, é experimentar o novo. É desvendar o outro, a outra, quem e quantos você quiser. É desvendar você. Se conhecer é imaginar, é fazer aquilo que te dá prazer. Descubra-se", diz o ginasta no comercial.
Além de Diego, o vídeo conta com a consultora de imagem Sara Sábia, por Felipe Brandão, que vive a drag queen Dora, e pelo casal Madalena e William, casados há 31 anos. Inclusive, os demais participantes fazem parte dos outros quatro vídeos da campanha. Confira o vídeo de Diego.