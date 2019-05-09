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Repercussão

'Meu telefone não parou, só porque contei que sou gay', diz Diego Hypolito

Diego Hypolito fez uma transmissão ao vivo em seu perfil oficial nas redes sociais e falou da repercussão do seu relato
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2019 às 13:35

Publicado em 09 de Maio de 2019 às 13:35

O atleta Diego Hypolito recebe medalha de prata na prova de Ginástica Artística válida pelos jogos olímpicos Rio 2016, na Arena Olímpica, no Rio de Janeiro (RJ), neste domingo (14). Crédito: EGLY ROBERTO /FUTURA PRESS
Na noite desta quarta (8), Diego Hypolito fez uma transmissão ao vivo em seu perfil oficial nas redes sociais e falou da repercussão do seu relato ao UOL Esporte. O ginasta ficou surpreso e contou que muitas pessoas entraram em contato com ele por causa da revelação sobre sua sexualidade.
"Causei hoje. Meu telefone não parou, de jeito nenhum, só porque eu contei que eu sou gay. Estou causando na internet, gente. Eu já achava que as pessoas sabiam, mas da minha boca foi dito só agora e me fez bem", falou Diego em seu perfil no Instagram.
O ginasta também aproveitou para falar que acreditava que muitos já imaginavam que ele é homossexual, mas exaltou a importância da revelação em seu depoimento. Segundo Diego, as pessoas até poderiam saber, mas nunca tinham ouvido da boca dele.
"Estou me sentindo muito feliz por ter falado. Pode parecer besteira e algo que todo mundo já sabia, mas era uma coisa que me incomodava muito e eu achei importante falar para que as pessoas não passem pelo que eu passei. A gente tem que se posicionar e falar para se tornar exemplo para que algumas pessoas não sintam depressão", completou o atleta.
Diego espera que seu relato possa ajudar outras pessoas a evitar situações ruins, como o preconceito e problemas com a autoaceitação.
"Achei que era importante entrar no assunto para as pessoas se motivarem e não sentirem preconceito nem com elas mesmas. Se eu pudesse escolher, escolheria o mais fácil", declarou o ginasta.

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