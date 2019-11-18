Graciele Lacerda revela que 'casou' com Zezé Di Camargo

"Decidiram se casar oficialmente?", perguntou uma seguidora. Ao que a jornalista respondeu, de maneira sucinta: "já nos casamos oficialmente". Ela explicou ainda que não mudou o sobrenome após a união.

Procurada pela reportagem, Lacerda contou que assinou o documento assim que foi morar junto com o cantor sertanejo. "Não teve evento algum, só assinamos um documento de união estável no cartório junto com o Zezé, no qual eu abro mão de tudo".