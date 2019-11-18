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Graciele Lacerda revela que 'casou' com Zezé Di Camargo

Jornalista capixaba Graciele Lacerda respondeu uma seguidora na web que já está casada oficialmente com o cantor e, até então o noivo, Zezé Di Camargo; entenda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 08:50

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 08:50

O cantor Zezé Di Camargo e a noiva, a jornalista Graciele Lacerda Crédito: Reprodução/Instagram @gracielelacerdaoficial
Graciele Lacerda revelou durante conversa no Instagram que oficializou a união com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo.
"Decidiram se casar oficialmente?", perguntou uma seguidora. Ao que a jornalista respondeu, de maneira sucinta: "já nos casamos oficialmente". Ela explicou ainda que não mudou o sobrenome após a união. 

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Procurada pela reportagem, Lacerda contou que assinou o documento assim que foi morar junto com o cantor sertanejo. "Não teve evento algum, só assinamos um documento de união estável no cartório junto com o Zezé, no qual eu abro mão de tudo".

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