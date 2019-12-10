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Sororidade

Marília Mendonça presta apoio a cantora negra preterida por Silvio Santos

Jennyfer Oliver venceu competição, mas apresentador entregou prêmio a outra candidata
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2019 às 20:04

Publicado em 10 de Dezembro de 2019 às 20:04

Marília Mendonça deve dar à luz a um bebê até o final deste mês Crédito: Divulgação
Marília Mendonça compartilhou em seus perfis no Instagram e no Twitter um vídeo de Jennyfer Oliver cantando "Supera", um dos hits do álbum "Todos os Cantos". Essa foi a forma da cantora goiana manifestar seu apoio à candidata negra preterida por Silvio Santos em um dos quadros do "Programa Silvio Santos" do domingo (8). 
Oliver participou de uma disputa com outras três cantoras, todas brancas, e foi a escolhida do público como vencedora. Contrariado com o resultado, Silvio Santos entregou o maior prêmio a outra candidata. Antes disso, o apresentador havia impedido que a competidora cantasse a música "Caneta Azul", já entoada pelas outras participantes alegando que a canção "era chata".

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O conteúdo foi postado por Mendonça junto com a legenda: "Toma todos os prêmios e visibilidade do meu Instagram e Twitter para você, sua linda! Você merece!". Emocionada, Oliver fez um vídeo para agradecer o apoio que recebeu de Marília e também de várias pessoas que se solidarizam com o que aconteceu a ela.
Jennyfer também usou as redes para explicar que o programa havia sido gravado há cerca de três semanas e que ela acreditava que esse trecho seria suprimido na edição. Ela disse, ainda, ter se sentido prejudicada como artista e constrangida com o que ocorreu.  
Procurada, a assessoria de Silvio Santos não se manifestou sobre o assunto até a publicação deste texto.

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