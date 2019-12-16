Deborah Secco fará participação especial no BBB 20, diz colunista

A atriz Deborah Secco, 40, foi convidada para fazer uma participação especial no Big Brother Brasil 2020, reality da Globo que começa a ir ao ar no próximo mês e deverá contar com influenciadores digitais do país.
Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a atriz deve entrar na casa do BBB 20 para passar um curto período de tempo com os brothers. O objetivo é "movimentar o jogo e divulgar produções da casa".
Secco ainda está escalada para o elenco de "Salve-se Quem Puder", novela da Globo que tem previsão de estreia para janeiro de 2020.
Além da atriz, o influenciador digital Carlinhos Maia, 27, também foi convidado para o reality, mas recusou a proposta. "Fui convidado para o Big Brother sim, fiquei muito lisonjeado. Na verdade as pessoas já me convidaram para vários realitys. Só que, cara, a minha vida já é um reality", disse ele ao programa TV Fama.
Maia já havia dado outras declarações sobre o convite. "Fico feliz e grato, adoro o reality, mas não me vejo nele. Sou chato, eu iria brigar e sair logo", disse ele durante vídeo nas redes sociais.