Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

Deborah Secco fará participação especial no BBB 20, diz colunista

Atriz passará tempo confinada para 'movimentar o jogo'
Redação de A Gazeta

16 dez 2019 às 12:31

Publicado em 16 de Dezembro de 2019 às 12:31

A atriz Deborah Secco se torna sócia da startup de beleza Singu Crédito: André Nicolau
A atriz Deborah Secco, 40, foi convidada para fazer uma participação especial no Big Brother Brasil 2020, reality da Globo que começa a ir ao ar no próximo mês e deverá contar com influenciadores digitais do país.
Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a atriz deve entrar na casa do BBB 20 para passar um curto período de tempo com os brothers. O objetivo é "movimentar o jogo e divulgar produções da casa".

Secco ainda está escalada para o elenco de "Salve-se Quem Puder", novela da Globo que tem previsão de estreia para janeiro de 2020.
Além da atriz, o influenciador digital Carlinhos Maia, 27, também foi convidado para o reality, mas recusou a proposta. "Fui convidado para o Big Brother sim, fiquei muito lisonjeado. Na verdade as pessoas já me convidaram para vários realitys. Só que, cara, a minha vida já é um reality", disse ele ao programa TV Fama.
Maia já havia dado outras declarações sobre o convite. "Fico feliz e grato, adoro o reality, mas não me vejo nele. Sou chato, eu iria brigar e sair logo", disse ele durante vídeo nas redes sociais.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados