Após câncer, Heloisa Périssé diz que aprendeu a viver o agora em 2019

Heloísa Périssé fez cinco sessões de quimioterapia e mais de 30 sessões de radioterapia para tratar câncer nas glândulas salivares Crédito: Reprodução de 'Fantástico' (2019)/TV Globo

A atriz Heloisa Périssé, 53, fez um balanço positivo de 2019, ano em que enfrentou um câncer nas glândulas salivares.

Em um longo relato publicado no Instagram nesta terça-feira (24), ela escreveu que viveu uma "experiência única", que a ensinou a viver o agora e a não "exigir das pessoas nada além do que elas tenham para me dar".

"A todos um natal maravilhoso! Esse ano foi muito especial para mim, no sentido mais amplo que a palavra 'especial' possa ter. Vivi uma experiência única, onde talvez aos olhos do mundo tenha sido terrível porque vemos apenas o momento, mas graças a Deus, consegui ver pelos olhos Dele, que vê a eternidade e com isso potencializei da melhor forma o que passei! Aprendendo a viver o agora, aprendendo a não exigir das pessoas nada além do que elas tenham para me dar, aprendendo a não ser tão linear e sendo mais quântica!", escreveu na legenda da foto em que aparece ao lado do marido, Mauro Farias, e da filha caçula, Antônia, 13.

A família passa férias na Europa. Perissé descobriu o câncer durante um check-up feito em julho. A atriz se submeteu a uma cirurgia para retirada do tumor na glândula salivar do lado esquerdo. Logo após o procedimento, ela deu início à quimioterapia.

No dia 11 de outubro, Perissé compartilhou com seus seguidores no Instagram o fim do tratamento. Ao longo do ano, ela recebeu mensagens públicas de apoio das atrizes Mônica Martelli e Ingrid Guimarães.