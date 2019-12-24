Lucas Lucco é confirmado em show de graça na Serra nesta quinta-feira

O cantor Lucas Lucco Crédito: Marcel Bianchi

O Dia do Serrano, celebrado nesta quinta-feira (26), vai contar com apresentações de graça em Serra-Sede e, entre as atrações, está confirmada a presença do cantor mineiro Lucas Lucco

Conhecido nacionalmente, o artista mineiro vai se apresentar a partir das 23h, na praça da Igreja Matriz, em Serra-Sede. O evento faz parte da programação da Festa de São Benedito , que continua com outras atrações até o dia 27.

Famoso por sucessos como "Destino, Mozão, Aham, Posto 24he Vai Vendo, o artista foi uma indicação da dupla Henrique e Diego, que havia sido contratada para realizar o show, mas precisou cancelar devido a uma licença médica de Diego.

Ainda na quinta-feira (26), além do show nacional, acontece a missa do serrano na Igreja Matriz, às 9h; solenidade na Câmara da Serra, com transferência da capital do Estado para a Serra e entrega do título de Cidadão Serrano, às 11h; exposição da imagem de São Benedito na Igreja Matriz com o congo folclórico São Benedito, às 12h; puxada do mastro com bandas de congo e a banda Estrela dos Artistas, às 18h30; fincada do mastro e show pirotécnico, às 21h30; e show com Forró Raiz, às 22h.

Para fechar a programação, no dia 27, tem desfile das bandas de congo, às 19h, e apresentação da banda Rokongo, às 22h.

Toda a programação, que é gratuita, acontece em Serra-Sede, na praça da Igreja Matriz. Integrante do nosso circuito folclórico, religioso e cultural, o evento tem o apoio da Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (Setur).

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Quinta-feira (26/12)

9h - Missa do Serrano na Igreja Matriz

11h - Solenidade na Câmara da Serra: transferência da capital do Estado para a Serra e entrega do título de Cidadão Serrano

12h - Exposição da imagem de São Benedito na Igreja Matriz com o congo folclórico São Benedito

18h30 - Puxada do mastro com as bandas de congo e a banda Estrela dos Artistas

21h30 - Fincada do mastro e show pirotécnico

22h - Show com Forró Raiz

23h - Show nacional com Lucas Lucco

Sexta-feira (27/12)