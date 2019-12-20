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Festas e shows não faltam para o capixaba curtir até o Natal

De sexta-feira (20) à quarta-feira (25),  a cidade estará repleta de eventos e apresentações em casas noturnas da Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2019 às 19:16

Publicado em 20 de Dezembro de 2019 às 19:16

Banda Sheep & Parafina se apresenta no Liverpub Vitória, nesta sexta-feira ( 20) Crédito: Divulgação: Banda Sheep & Parafina

Sexta-feira (20/12/2019)

  • MÚSICA AO VIVO 
  • Samba na Casa de Bamba 
  • Com  Tunico da Vila, Amanda Menezes e Bruna Kethily. Às 21h, na Casa de Bamba. Couvert: R$ 20. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações : (27) 99889-1677.

  • Marcus Macedo 
  • Às 20h, no Coco Bambu. Couvert: R$ 5,90. Shopping Praia da Costa, Rua Dr Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 3141-9100. 

  • Nanda Marques
  • Às 21h, no Bar Abertura Praia do Canto. Couvert: R$ 6,90. R. Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. 

  • Pedro Costa
  • Às 21h, no Bar Abertura Jardim Camburi. Couvert: R$ 6,90. Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 720, Jardim Camburi, Vitória.

  • Resenha do Pedro Schmid
  • Com KN de Vila Velha, Nesse Clima, DJ Klebin, Jess e DJ Marcio Santos. A partir das 22h, no Vitrine Music Bar. Ingressos: R$ 10 (com nome na lista até às 00h), R$15 (com nome na lista após às 23h), R$25 (sem nome na lista ou após às 00h). R. José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha.

  • SHOW
  • Forró de Vila velha
  • Com Gustavo Pingo e seus amigos, DJ André Barros e DJ Chu Selecta RJ. Às 22h, no Juras Bar. Ingresso: R$ 15 (comum), R$5 (mulheres até às 23H), R$ 10 (homens até às 23h). Rua Europa, 262, Divino Espírito Santo, Vila Velha. 

  • João Gabriel
  • Com Sué, Berro Costa e DJ Fabrício V. Às 22h, no Embrazado. Ingresso: R$ 30, na bilheteria do local, sujeito a alteração. Rua Joaquim Lírio, 871, Triângulo das Bermudas, Praia do Canto/Vitória.    

  • BALADA 
  • Barrerito Chopperia
  • Com Rian & Rodrigo. A partir das 19h. Rua das Cruzadas, 06, próximo à praça de Jerusalém, Cariacica. Ingressos: R$ 10. Informações: (27) 99510-6969

  • Defumes
  • Com Faixa Bônus. A partir das 18h. Couvert: R$ 9,90. Rua Dmétrio Ribeiro, 26, Jardim Marilândia, Vila Velha.

  • Bolt
  • Com a festa The Deejays tocando electro, indie pop e electro Pop. Às 23h. Ingressos: R$ 10 (antecipados online), R$ 15 ( das 23h às 4h), R$ 5 ( a partir das quatro apenas para quem estiver com pulseira da Fluente ou da Stone). Classificação: 18 anos. Informações: (27) 3311-5216.  

  • Correria Music Bar
  • Sexta Reggae & Rock. Com Cepê (tributo à Natiruts, O Rappa, CBJR, Autorais) e Mofaya (Reggae Music). Às 22h, no Correria Music Bar. Entrada franca. Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha. Classificação: 18 anos.

  • Liverpub Vitória
  • Com a banda Sheep e Parafina. A partir das 22h. Ingressos: R$ 20 (até 23h), R$ 25 (de 23h à 0h) e R$ 30 (depois da 0h). Rua Joaquim Lírio, 820, Shopping Point Plaza, Praia do Canto, Vitória.

  • Fluente
  • Com a festa Kengaral tocando pop, technobrega, sex songs e electropop. Às 21h. Ingresso: R$ 25. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jd da Penha, Vitória. Classificação: 18 anos.  

  • Stone Pub
  • Com a festa Brincando com o Bumbum no Natal tocando popfunk, pop BR e hits. Às 22h, na Stone. Ingressos: R$ 10 (com nome na lista até às 23h), R$15 (sem nome na lista a noite inteira). Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 3019-8178. 

  • Woods
  • Com Ghost, Rocks, Ayro, Feww, Pri Spame e Drunk n Play. Na Woods Vitória. Ingresso: R$ 40, sujeito a alteração. Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória.  

  • ESPECIAL 
  • Natal Luz do Parque Moscoso
  • Cantata de Natal Noite Feliz e Coral Serenata. Às 18h, no Parque Moscoso. Entrada franca. Av. Cleto Nunes, s/n, Centro, Vitória.

  • LITERÁRIO
  • Bate Papo sobre o livro  30 anos de gravação de Madalena do Jucu 
  • Com sessão de autógrafos do livro de Déborah Sathler. A partir das 19h, na Livraria Cousa/ Trapiche gamão. Entrada franca. R. Gama Rosa, 236, Centro, Vitória. Informações: (27) 99956-0277.

  • Bodas de Seda: Sarau Balbúrdia 
  • Com Caê Guimarães, Orlando Lopes, Sergio Blank, Andra Valladares, Jô Caldeira, Ingrid Carrafa e outros. Comemoração de 12 anos da Casa Stael. A partir das 10h. R. Sete de Setembro, 263, Centro, Vitória. 

  • EXPOSIÇÃO
  • Do Desenho à Pintura
  • Exposição de desenhos, gravuras e pinturas, de Anna Patrícia, Cassia Lima, Luciano Cardoso, Nazaré Magalhães e Rossana Cordeiro. A partir das 18h, no Museu Histórico da Serra. Entrada franca. R. Cassiano Castelo, 22 - Serra Centro, Serra.

  • FESTIVAL 
  • Assadores 
  • Festival de churrasco com atrações musicais. Quinta e sexta-feira, das 17h às 23h. Sábado e domingo, das 15h às 23h. De 19 a 22 de dezembro, no Parque da Prainha. Centro de Vila Velha, Vila Velha.
Show do Dead Fish Crédito: Ricardo Medeiros

Sábado (21/12/2019)

  • MÚSICA AO VIVO 
  • Boteco do Rodrigo Balla
  • Sertanejo com Rodrigo Balla e DJ Marcio Santos nos intervalos. A partir das 22h, no Vitrine Music Bar. Ingressos: R$ 10 (com nome na lista até às 00h), R$15 (com nome na lista após às 23h), R$25 (sem nome na lista ou após às 00h), valores sujeitos a alteração. R. José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha.

  • Marcelo Ribeiro 
  • Pop Rock. à partir das 21h, na Cervejaria Bradus. Couvert: R$ 10, sujeito a alteração. R. Quinze de Novembro, 697, Centro de Vila Velha.  

  • Sinfonia da Mata
  • Às 21h, no Clube Álvares Cabral. Ingresso: R$ 20 por pessoa. Av. Mascarenhas de Morais, Vitória. Informações: (27) 9774-3554.

  • SHOW 
  • Leandro Sapucahy
  • Com samba Jr, Farra Dois, DJ Fabrício V e Sheep DJ. A partir das 13h, no Embrazado. Ingresso: R$ 30 (meia), na bilheteria do local, sujeito a alteração. Rua Joaquim Lírio, 871, Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória. Classificação: 18 anos. Informações: @embrazadovix no Instagram. 

  • Cheers Of Samba
  • Com Bero Costa, Chopp Samba, Deixa de Conversa e os Djs Isaque, Cariello e Fabrício. Às 14h, no 40 Graus. Ingresso: R$ 30, na bilheteria do local. R. Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Classificação: 18 anos.

  • BALADA 
  • Barrerito Chopperia
  • Com Richard Viana. A partir das 19h. Rua das Cruzadas, 06, próximo à praça de Jerusalém, Cariacica. Ingressos: R$ 10. Informações: (27) 99510-6969

  • Defumes
  • Com Claudio Bocca. A partir das 18h. Couvert: R$ 9,90. Rua Dmétrio Ribeiro, 26, Jardim Marilândia, Vila Velha.

  • Bolt
  • Com a festa Jungle tocando hip hop, funk, deep house. Às 23h. Ingressos: R$ 15 (antecipados online), R$ 20 ( das 23h às 04h), R$ 5 ( a partir das 04h apenas para quem estiver com a pulseira da Fluente ou da Stone). Classificação: 18 anos. Informações: (27) 3311-5216. 

  • Fluente
  • Com a festa Wave tocando house e disco. Das 16h às 21h. Ingressos: entrada franca para os 50 primeiros, R$ 15 ( das 16h às 19h), R$ 20 ( das 19h às 20h), R$ 20 ( a partir das 20h). Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jd da Penha, Vitória.

  • Fluente
  • Com a festa Match tocando house e disco. Das 16 às 21h. Ingressos: entrada franca para os 50 primeiros, R$ 15 ( das 16h às 19h), R$ 20 ( das 19h às 20h), R$ 20 ( a partir das 20h). Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jd da Penha, Vitória. Classificação: 18 anos.   

  • Stone
  • Com a festa Substance tocando post punk, synthpop, new wave e dark wave. Às 22h. Ingressos: R$ 10 (50 primeiros com nome na lista, até às 23h), R$15 (com nome na lista depois dos 50 primeiros, até às 23h), R$20 (a noite inteira sem nome na lista). Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 3019-8178. 

  • Laboratório do Álcool
  • Com a festa Quem é Merry The Christnas: O Baile tocando funk, pop, tecno e summer eletro hits. Às 22h. Valores não informados. Avenida Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha. 

  • Woods
  • Com Manoel Jr, Breno e Lucas, Bruno Fischer. Na Woods Vitória. Ingresso: R$ 40, sujeito a alteração. Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória.   

  • FESTAS
  • Festa de Fim de ano do Correria
  • Com Junior Droovador & Banda, Dead Fish, Circus Rock, Auria, Guitarra, Rocktop e Wane. No Correria Music Bar. Ingressos: R$20 (meia, 1° lote, venda apenas online), R$ 30 ( meia, 2° lote), R$ 40 ( meia, 3° lote), venda na bilheteria do local, na Carneiro Instrumentos Musicais, na Orbita Rock e no Kawaii Cult. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.

  • ESPECIAL 
  • Parada de Natal Shopping Moxuara
  • Com presença de personagens. Às 17h, no Shopping Moxuara. Entrada franca. Avenida Mario Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.

  • Cantatas de Natal 
  • Coro Infanto-Juvenil da Igreja Presbiteriana Nova Carapina. às 18h, na Praça de Alimentação do Shopping Montserrat (Piso L3). Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra.

  • FESTIVAL 
  • Assadores 
  • Festival de churrasco com atrações musicais. Quinta e sexta-feira, das 17h às 23h. Sábado e domingo, das 15h às 23h. De 19 a 22 de dezembro, no Parque da Prainha. Centro de Vila Velha, Vila Velha.
Gabriela Brown Crédito: Almir Vargas

Domingo (22/12/2019)

  • FESTA
  • Um domingo lindo - Edição Férias 
  • Com Grupo Freelance, Nesse Clima, DJ Vinny e DJ Marcio Santos. Às 18h, no Vitrine Music Bar. Ingressos: R$ 10 (com nome na lista até às 20h), R$20 (sem nome na lista ou após às 20h), valores sujeitos à alteração. R. José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha.

  • Última Feijoada do ano
  • Com Sol Pessoa e banda Dupla. Às 13h, na Casa de Bamba. Couvert: R$10.  R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações: (27) 3026-7868.

  • Música e Gastronomia à beira-mar 
  • Com Rodrigo Benevoluto. À partir de 16h30, no Barlavento Beach Bar & Lounge. O restaurante, no entanto, abre 12h, com menu gastronômico assinado pela Chef Cinthia Paixão. Av. Dante Michelini, Quiosque 1, Orla da Praia de Camburi, Vitória. 

  • Aniversário da Novo Império - 63 anos
  • Com Gabrielzinho do irajá, Axel Fernandez e Seu Povo, Alisson do Banjo. A partir das 14h, na Quadra da Novo Império. Entrada franca. Avenida Santo Antônio, 301, Caratoíra.

  • SHOW 
  • Gabriela Brown
  • Às 16h, no Bravo Estúdio. Ingressos: Serão vendidos na hora e não tiveram seu valor divulgado. Rua Alberto Bella Rosa, 175, Vitória.

  • BALADA 
  • Barrerito Chopperia
  • Com Chopp Samba, Cabeça Do MDG e Breno e Bernardo. A partir das 17h. Rua das Cruzadas, 06, próximo à praça de Jerusalém, Cariacica. Ingressos: R$ 10. Informações: (27) 99510-6969

  • Defumes
  • Com Samba Crioulo, Garotos da Praia e André Suela. A partir das 18h. Couvert: R$ 9,90. Rua Dmétrio Ribeiro, 26, Jardim Marilândia, Vila Velha.

  • Fluente 
  • Forró de Natal. Com Forró Bentivi e DJ Fabricio Bravim. Das 18h às 00h. Ingressos: R$30. Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jd da Penha, Vitória. Classificação: 18 anos.

  • FESTIVAL  
  • Assadores 
  • Festival de churrasco com atrações musicais. Quinta e sexta-feira, das 17h às 23h. Sábado e domingo, das 15h às 23h. De 19 a 22 de dezembro, no Parque da Prainha. Centro de Vila Velha, Vila Velha. 

  • ESPECIAL 
  • Parada natalina com personagens de Contos 
  • A partir das 16h, no Shopping Praia da Costa. Entrada franca. Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 720 - Jardim Camburi, Vitória. Informações: (27) 3320-6000. 

  • A Árvore que Canta
  • Projeto da igreja com coral que conta com 350 pessoas. Às 20h, na Igreja Batista Central de Vitória. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 595, Centro de Vitória. Entrada: 1 kg de alimento não perecível.

  • TEATRO 
  • O Cavaleiro preso na Armadura.
  • Adaptado de um livro homônimo de Robert Fisher, com direção de Marco Antônio Reis.  Às 17h e às 19h, no Teatro Folgazões. Ingressos: R$ 10 (venda antecipada), R$ 20 (normal).  Rua Nestor Gomes, 168, Centro, Vitória. Classificação: Livre. Informações: (27) 99752-2345. 
A tradicional "Árvore que Canta" da Primeira Igreja Batista de Vitória inicia as apresentações no próximo domingo (22) Crédito: Fernando Madeira

Segunda-feira (23/12/2019)

  • SHOW
  • Gustavo Macacko
  • Com canções emblemáticas de sua carreira e releituras. Às 20h, no Liverpub Vitória. Ingressos: R$20 ( nome na lista amiga até às 21h), R$30 (sem nome na lista amiga).  Rua Joaquim Lírio, 820, Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99944-1204. 

  • ESPECIAL 
  • A Árvore que Canta 
  • Projeto da igreja com coral que conta com 350 pessoas. Às 20h, na Igreja Batista Central de Vitória. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 595, Centro de Vitória. Entrada: 1 kg de alimento não perecível. INGRESSOS ESGOTADOS PARA ESTE DIA.

Terça-feira (24/12/2019)

  • ESPECIAL
  • Vai Que Gama 2020 
  • Oficina de Percussão Carnavalesca 2020. Custo: R$ 150. Todas as segundas-feiras de 19h às 22h (até o carnaval), na Casa de Bamba - Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações:  (27) 3026-7868.  

  • SHOW
  • João Neto e Juliano 
  • Com Zonta e Andrinho, no evento Carnatal. Às 00H, no Cerimonial Simonassi. R. Luís Simonassi, 40, Maria das Graças, Colatina.
    Ingressos: R$30 , à venda na Academia Millenium e online no site www.bilhetepremium.com.br.  Classificação: 18 anos. 

  • BALADA
  • Bolt
  • Com a festa Django u Béu tocando indie pop, pop, anos 2000 e summer electro hits (pista do térreo) e synth, house, electro e old hits (segundo andar) . Às 23h. Ingressos: R$ 20 (antecipados online), R$ 25 (a noite inteira). Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória.  Classificação: 18 anos. Informações: (27) 3311-5216. 

  • Stone
  • Com jingle Bells Rock. 0h. Ingressos: R$15 (primeiro lote), R$20 (segundo lote). Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 3019-8178.

Quarta-feira (25/12/2019)

  • BALADA
  • Vitrine Music Bar  
  • Com Grupo Freelance, DJ Pedro schmid e DJ Marcio Santos. Às 18h. Ingressos: R$ 10 (com nome na lista até às 20h), R$20 (sem nome na lista ou após às 20h), valores sujeitos à alteração. R. José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha.

  • ESPECIAL
  • A Árvore que Canta
  • Projeto da igreja com coral que conta com 350 pessoas. Às 20h, na Igreja Batista Central de Vitória. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 595, Centro de Vitória. Entrada: 1 kg de alimento não perecível.
Reinaldinho se apresenta em Vitória nesta quinta (26) Crédito: Divulgação

Quinta-feira (26/12/2019) 

  • SHOW
  • Buteco do Reinaldinho 
  • Samba, Pagode e Pop. A partir das 20h, no Bar do Gordinho. Ingresso: R$30 (pista), R$50 (área VIP). R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto,Vitória. Informações: (27) 99907-4524

  • ESPECIAL
  • A Árvore que Canta
  • Projeto da igreja com coral que conta com 350 pessoas. Às 20h, na Igreja Batista Central de Vitória. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 595, Centro de Vitória. Entrada: 1 kg de alimento não perecível. INGRESSOS ESGOTADOS PARA ESTE DIA.

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