Festas e shows não faltam para o capixaba curtir até o Natal

Sexta-feira (20/12/2019)
- MÚSICA AO VIVO
- Samba na Casa de Bamba
- Com Tunico da Vila, Amanda Menezes e Bruna Kethily. Às 21h, na Casa de Bamba. Couvert: R$ 20. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações : (27) 99889-1677.
- Marcus Macedo
- Às 20h, no Coco Bambu. Couvert: R$ 5,90. Shopping Praia da Costa, Rua Dr Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 3141-9100.
- Nanda Marques
- Às 21h, no Bar Abertura Praia do Canto. Couvert: R$ 6,90. R. Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória.
- Pedro Costa
- Às 21h, no Bar Abertura Jardim Camburi. Couvert: R$ 6,90. Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 720, Jardim Camburi, Vitória.
- Resenha do Pedro Schmid
- Com KN de Vila Velha, Nesse Clima, DJ Klebin, Jess e DJ Marcio Santos. A partir das 22h, no Vitrine Music Bar. Ingressos: R$ 10 (com nome na lista até às 00h), R$15 (com nome na lista após às 23h), R$25 (sem nome na lista ou após às 00h). R. José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha.
- SHOW
- Forró de Vila velha
- Com Gustavo Pingo e seus amigos, DJ André Barros e DJ Chu Selecta RJ. Às 22h, no Juras Bar. Ingresso: R$ 15 (comum), R$5 (mulheres até às 23H), R$ 10 (homens até às 23h). Rua Europa, 262, Divino Espírito Santo, Vila Velha.
- João Gabriel
- Com Sué, Berro Costa e DJ Fabrício V. Às 22h, no Embrazado. Ingresso: R$ 30, na bilheteria do local, sujeito a alteração. Rua Joaquim Lírio, 871, Triângulo das Bermudas, Praia do Canto/Vitória.
- BALADA
- Barrerito Chopperia
- Com Rian & Rodrigo. A partir das 19h. Rua das Cruzadas, 06, próximo à praça de Jerusalém, Cariacica. Ingressos: R$ 10. Informações: (27) 99510-6969
- Defumes
- Com Faixa Bônus. A partir das 18h. Couvert: R$ 9,90. Rua Dmétrio Ribeiro, 26, Jardim Marilândia, Vila Velha.
- Bolt
- Com a festa The Deejays tocando electro, indie pop e electro Pop. Às 23h. Ingressos: R$ 10 (antecipados online), R$ 15 ( das 23h às 4h), R$ 5 ( a partir das quatro apenas para quem estiver com pulseira da Fluente ou da Stone). Classificação: 18 anos. Informações: (27) 3311-5216.
- Correria Music Bar
- Sexta Reggae & Rock. Com Cepê (tributo à Natiruts, O Rappa, CBJR, Autorais) e Mofaya (Reggae Music). Às 22h, no Correria Music Bar. Entrada franca. Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha. Classificação: 18 anos.
- Liverpub Vitória
- Com a banda Sheep e Parafina. A partir das 22h. Ingressos: R$ 20 (até 23h), R$ 25 (de 23h à 0h) e R$ 30 (depois da 0h). Rua Joaquim Lírio, 820, Shopping Point Plaza, Praia do Canto, Vitória.
- Fluente
- Com a festa Kengaral tocando pop, technobrega, sex songs e electropop. Às 21h. Ingresso: R$ 25. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jd da Penha, Vitória. Classificação: 18 anos.
- Stone Pub
- Com a festa Brincando com o Bumbum no Natal tocando popfunk, pop BR e hits. Às 22h, na Stone. Ingressos: R$ 10 (com nome na lista até às 23h), R$15 (sem nome na lista a noite inteira). Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 3019-8178.
- Woods
- Com Ghost, Rocks, Ayro, Feww, Pri Spame e Drunk n Play. Na Woods Vitória. Ingresso: R$ 40, sujeito a alteração. Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória.
- ESPECIAL
- Natal Luz do Parque Moscoso
- Cantata de Natal Noite Feliz e Coral Serenata. Às 18h, no Parque Moscoso. Entrada franca. Av. Cleto Nunes, s/n, Centro, Vitória.
- LITERÁRIO
- Bate Papo sobre o livro 30 anos de gravação de Madalena do Jucu
- Com sessão de autógrafos do livro de Déborah Sathler. A partir das 19h, na Livraria Cousa/ Trapiche gamão. Entrada franca. R. Gama Rosa, 236, Centro, Vitória. Informações: (27) 99956-0277.
- Bodas de Seda: Sarau Balbúrdia
- Com Caê Guimarães, Orlando Lopes, Sergio Blank, Andra Valladares, Jô Caldeira, Ingrid Carrafa e outros. Comemoração de 12 anos da Casa Stael. A partir das 10h. R. Sete de Setembro, 263, Centro, Vitória.
- EXPOSIÇÃO
- Do Desenho à Pintura
- Exposição de desenhos, gravuras e pinturas, de Anna Patrícia, Cassia Lima, Luciano Cardoso, Nazaré Magalhães e Rossana Cordeiro. A partir das 18h, no Museu Histórico da Serra. Entrada franca. R. Cassiano Castelo, 22 - Serra Centro, Serra.
- FESTIVAL
- Assadores
- Festival de churrasco com atrações musicais. Quinta e sexta-feira, das 17h às 23h. Sábado e domingo, das 15h às 23h. De 19 a 22 de dezembro, no Parque da Prainha. Centro de Vila Velha, Vila Velha.
Sábado (21/12/2019)
- MÚSICA AO VIVO
- Boteco do Rodrigo Balla
- Sertanejo com Rodrigo Balla e DJ Marcio Santos nos intervalos. A partir das 22h, no Vitrine Music Bar. Ingressos: R$ 10 (com nome na lista até às 00h), R$15 (com nome na lista após às 23h), R$25 (sem nome na lista ou após às 00h), valores sujeitos a alteração. R. José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha.
- Marcelo Ribeiro
- Pop Rock. à partir das 21h, na Cervejaria Bradus. Couvert: R$ 10, sujeito a alteração. R. Quinze de Novembro, 697, Centro de Vila Velha.
- Sinfonia da Mata
- Às 21h, no Clube Álvares Cabral. Ingresso: R$ 20 por pessoa. Av. Mascarenhas de Morais, Vitória. Informações: (27) 9774-3554.
- SHOW
- Leandro Sapucahy
- Com samba Jr, Farra Dois, DJ Fabrício V e Sheep DJ. A partir das 13h, no Embrazado. Ingresso: R$ 30 (meia), na bilheteria do local, sujeito a alteração. Rua Joaquim Lírio, 871, Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória. Classificação: 18 anos. Informações: @embrazadovix no Instagram.
- Cheers Of Samba
- Com Bero Costa, Chopp Samba, Deixa de Conversa e os Djs Isaque, Cariello e Fabrício. Às 14h, no 40 Graus. Ingresso: R$ 30, na bilheteria do local. R. Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Classificação: 18 anos.
- BALADA
- Barrerito Chopperia
- Com Richard Viana. A partir das 19h. Rua das Cruzadas, 06, próximo à praça de Jerusalém, Cariacica. Ingressos: R$ 10. Informações: (27) 99510-6969
- Defumes
- Com Claudio Bocca. A partir das 18h. Couvert: R$ 9,90. Rua Dmétrio Ribeiro, 26, Jardim Marilândia, Vila Velha.
- Bolt
- Com a festa Jungle tocando hip hop, funk, deep house. Às 23h. Ingressos: R$ 15 (antecipados online), R$ 20 ( das 23h às 04h), R$ 5 ( a partir das 04h apenas para quem estiver com a pulseira da Fluente ou da Stone). Classificação: 18 anos. Informações: (27) 3311-5216.
- Fluente
- Com a festa Wave tocando house e disco. Das 16h às 21h. Ingressos: entrada franca para os 50 primeiros, R$ 15 ( das 16h às 19h), R$ 20 ( das 19h às 20h), R$ 20 ( a partir das 20h). Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jd da Penha, Vitória.
- Fluente
- Com a festa Match tocando house e disco. Das 16 às 21h. Ingressos: entrada franca para os 50 primeiros, R$ 15 ( das 16h às 19h), R$ 20 ( das 19h às 20h), R$ 20 ( a partir das 20h). Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jd da Penha, Vitória. Classificação: 18 anos.
- Stone
- Com a festa Substance tocando post punk, synthpop, new wave e dark wave. Às 22h. Ingressos: R$ 10 (50 primeiros com nome na lista, até às 23h), R$15 (com nome na lista depois dos 50 primeiros, até às 23h), R$20 (a noite inteira sem nome na lista). Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 3019-8178.
- Laboratório do Álcool
- Com a festa Quem é Merry The Christnas: O Baile tocando funk, pop, tecno e summer eletro hits. Às 22h. Valores não informados. Avenida Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha.
- Woods
- Com Manoel Jr, Breno e Lucas, Bruno Fischer. Na Woods Vitória. Ingresso: R$ 40, sujeito a alteração. Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória.
- FESTAS
- Festa de Fim de ano do Correria
- Com Junior Droovador & Banda, Dead Fish, Circus Rock, Auria, Guitarra, Rocktop e Wane. No Correria Music Bar. Ingressos: R$20 (meia, 1° lote, venda apenas online), R$ 30 ( meia, 2° lote), R$ 40 ( meia, 3° lote), venda na bilheteria do local, na Carneiro Instrumentos Musicais, na Orbita Rock e no Kawaii Cult. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
- ESPECIAL
- Parada de Natal Shopping Moxuara
- Com presença de personagens. Às 17h, no Shopping Moxuara. Entrada franca. Avenida Mario Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.
- Cantatas de Natal
- Coro Infanto-Juvenil da Igreja Presbiteriana Nova Carapina. às 18h, na Praça de Alimentação do Shopping Montserrat (Piso L3). Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra.
- FESTIVAL
- Assadores
- Festival de churrasco com atrações musicais. Quinta e sexta-feira, das 17h às 23h. Sábado e domingo, das 15h às 23h. De 19 a 22 de dezembro, no Parque da Prainha. Centro de Vila Velha, Vila Velha.
Domingo (22/12/2019)
- FESTA
- Um domingo lindo - Edição Férias
- Com Grupo Freelance, Nesse Clima, DJ Vinny e DJ Marcio Santos. Às 18h, no Vitrine Music Bar. Ingressos: R$ 10 (com nome na lista até às 20h), R$20 (sem nome na lista ou após às 20h), valores sujeitos à alteração. R. José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha.
- Última Feijoada do ano
- Com Sol Pessoa e banda Dupla. Às 13h, na Casa de Bamba. Couvert: R$10. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações: (27) 3026-7868.
- Música e Gastronomia à beira-mar
- Com Rodrigo Benevoluto. À partir de 16h30, no Barlavento Beach Bar & Lounge. O restaurante, no entanto, abre 12h, com menu gastronômico assinado pela Chef Cinthia Paixão. Av. Dante Michelini, Quiosque 1, Orla da Praia de Camburi, Vitória.
- Aniversário da Novo Império - 63 anos
- Com Gabrielzinho do irajá, Axel Fernandez e Seu Povo, Alisson do Banjo. A partir das 14h, na Quadra da Novo Império. Entrada franca. Avenida Santo Antônio, 301, Caratoíra.
- SHOW
- Gabriela Brown
- Às 16h, no Bravo Estúdio. Ingressos: Serão vendidos na hora e não tiveram seu valor divulgado. Rua Alberto Bella Rosa, 175, Vitória.
- BALADA
- Barrerito Chopperia
- Com Chopp Samba, Cabeça Do MDG e Breno e Bernardo. A partir das 17h. Rua das Cruzadas, 06, próximo à praça de Jerusalém, Cariacica. Ingressos: R$ 10. Informações: (27) 99510-6969
- Defumes
- Com Samba Crioulo, Garotos da Praia e André Suela. A partir das 18h. Couvert: R$ 9,90. Rua Dmétrio Ribeiro, 26, Jardim Marilândia, Vila Velha.
- Fluente
- Forró de Natal. Com Forró Bentivi e DJ Fabricio Bravim. Das 18h às 00h. Ingressos: R$30. Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jd da Penha, Vitória. Classificação: 18 anos.
- FESTIVAL
- Assadores
- Festival de churrasco com atrações musicais. Quinta e sexta-feira, das 17h às 23h. Sábado e domingo, das 15h às 23h. De 19 a 22 de dezembro, no Parque da Prainha. Centro de Vila Velha, Vila Velha.
- ESPECIAL
- Parada natalina com personagens de Contos
- A partir das 16h, no Shopping Praia da Costa. Entrada franca. Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 720 - Jardim Camburi, Vitória. Informações: (27) 3320-6000.
- A Árvore que Canta
- Projeto da igreja com coral que conta com 350 pessoas. Às 20h, na Igreja Batista Central de Vitória. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 595, Centro de Vitória. Entrada: 1 kg de alimento não perecível.
- TEATRO
- O Cavaleiro preso na Armadura.
- Adaptado de um livro homônimo de Robert Fisher, com direção de Marco Antônio Reis. Às 17h e às 19h, no Teatro Folgazões. Ingressos: R$ 10 (venda antecipada), R$ 20 (normal). Rua Nestor Gomes, 168, Centro, Vitória. Classificação: Livre. Informações: (27) 99752-2345.
Segunda-feira (23/12/2019)
- SHOW
- Gustavo Macacko
- Com canções emblemáticas de sua carreira e releituras. Às 20h, no Liverpub Vitória. Ingressos: R$20 ( nome na lista amiga até às 21h), R$30 (sem nome na lista amiga). Rua Joaquim Lírio, 820, Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99944-1204.
- ESPECIAL
- A Árvore que Canta
- Projeto da igreja com coral que conta com 350 pessoas. Às 20h, na Igreja Batista Central de Vitória. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 595, Centro de Vitória. Entrada: 1 kg de alimento não perecível. INGRESSOS ESGOTADOS PARA ESTE DIA.
Terça-feira (24/12/2019)
- ESPECIAL
- Vai Que Gama 2020
- Oficina de Percussão Carnavalesca 2020. Custo: R$ 150. Todas as segundas-feiras de 19h às 22h (até o carnaval), na Casa de Bamba - Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações: (27) 3026-7868.
- SHOW
- João Neto e Juliano
- Com Zonta e Andrinho, no evento Carnatal. Às 00H, no Cerimonial Simonassi. R. Luís Simonassi, 40, Maria das Graças, Colatina.
Ingressos: R$30 , à venda na Academia Millenium e online no site www.bilhetepremium.com.br. Classificação: 18 anos.
- BALADA
- Bolt
- Com a festa Django u Béu tocando indie pop, pop, anos 2000 e summer electro hits (pista do térreo) e synth, house, electro e old hits (segundo andar) . Às 23h. Ingressos: R$ 20 (antecipados online), R$ 25 (a noite inteira). Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 3311-5216.
- Stone
- Com jingle Bells Rock. 0h. Ingressos: R$15 (primeiro lote), R$20 (segundo lote). Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 3019-8178.
Quarta-feira (25/12/2019)
- BALADA
- Vitrine Music Bar
- Com Grupo Freelance, DJ Pedro schmid e DJ Marcio Santos. Às 18h. Ingressos: R$ 10 (com nome na lista até às 20h), R$20 (sem nome na lista ou após às 20h), valores sujeitos à alteração. R. José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha.
- ESPECIAL
- A Árvore que Canta
- Projeto da igreja com coral que conta com 350 pessoas. Às 20h, na Igreja Batista Central de Vitória. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 595, Centro de Vitória. Entrada: 1 kg de alimento não perecível.
Quinta-feira (26/12/2019)
- SHOW
- Buteco do Reinaldinho
- Samba, Pagode e Pop. A partir das 20h, no Bar do Gordinho. Ingresso: R$30 (pista), R$50 (área VIP). R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto,Vitória. Informações: (27) 99907-4524
- ESPECIAL
- A Árvore que Canta
- Projeto da igreja com coral que conta com 350 pessoas. Às 20h, na Igreja Batista Central de Vitória. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 595, Centro de Vitória. Entrada: 1 kg de alimento não perecível. INGRESSOS ESGOTADOS PARA ESTE DIA.