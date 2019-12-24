Chef Bel Coelho engole fone de ouvido por engano

A chef de cozinha Bel Coelho passou por uma situação inusitada às vésperas do Natal. Por engano, ela engoliu um fone de ouvido remoto achando que fosse uma de suas vitaminas.
Foi a própria chef que contou a história no seu Instagram ao publicar a imagem de uma radiografia que mostra o aparelho dentro do seu corpo.
"Feliz natal para você que teve a proeza de engolir um fone de ouvido remoto. PS: a paciente passa bem e tudo indica que da privada não passa", escreveu ela na legenda.
Questionada pelos seus seguidores sobre como ela fez a confusão, Bel Coelho disse que o fone estava no seu bolso com outras vitaminas: "Enfiei na boca tudo junto sem ver." Ela também afirmou que engoliu um só. "O outro ficou no bolso", contou.
Bel Coelho é chef do restaurante Clandestino, em São Paulo.