Chef Bel Coelho engole fone de ouvido por engano

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Bom, gente, agora que todos já rimos muito da minha pequena desgraça, quero dizer que passo bem e o fone também. (Mas, por favor, não experimentem isso em casa!) A foto e post planejada para o dia de hoje era essa aí acima. Eu desejo a todos os meus seguimores, amigos e famílias um 2020 cheio de sorrisos, gargalhadas, música, dança, cinema, arte, livros, comida delícia (sem veneno, claro!) cachaça da boa, saúde, din din suficiente e muitos muitos beijos na boca! Só assim pra resistir forte e inteiro nesse nosso Brasilzão véio de guerra. ?