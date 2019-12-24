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Inusitado

Chef Bel Coelho engole fone de ouvido por engano

Foi a própria chef que contou a história no seu Instagram ao publicar a imagem de uma radiografia que mostra o aparelho dentro do seu corpo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2019 às 18:13

Publicado em 24 de Dezembro de 2019 às 18:13

Chef Bel Coelho engole fone de ouvido por engano Crédito: Instagram
A chef de cozinha Bel Coelho passou por uma situação inusitada às vésperas do Natal. Por engano, ela engoliu um fone de ouvido remoto achando que fosse uma de suas vitaminas.
Foi a própria chef que contou a história no seu Instagram ao publicar a imagem de uma radiografia que mostra o aparelho dentro do seu corpo.
"Feliz natal para você que teve a proeza de engolir um fone de ouvido remoto. PS: a paciente passa bem e tudo indica que da privada não passa", escreveu ela na legenda.
Questionada pelos seus seguidores sobre como ela fez a confusão, Bel Coelho disse que o fone estava no seu bolso com outras vitaminas: "Enfiei na boca tudo junto sem ver." Ela também afirmou que engoliu um só. "O outro ficou no bolso", contou.
Bel Coelho é chef do restaurante Clandestino, em São Paulo.

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