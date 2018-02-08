SpaceX mostra primeiras horas do Tesla Roadster no espaço

Crédito: @ElonMusk | Twitter

Elon Musk e suas empresas Tesla e SpaceX não conhecem limites. Agora, o empreendedor lançou um carro ao espaço. Com sua empresa de foguetes reutilizáveis SpaceX, Musk lançou o maior deles, o Falcon Heavy. Nele, acoplou o seu próprio Tesla Roadster, de uso pessoal, que foi levado rumo ao espaço. O carro foi equipado com um boneco usando um protótipo de roupa espacial da SpaceX, um hot wheels e um disco rígido com todo tipo de informação sobre a humanidade.

Um live foi feito do espaço. Apesar de parecer montagem, o registro é real.





Segundo Musk, o disco é para o caso de alguma forma de vida extraterrestre resolver visitar o Tesla. O foguete no qual está acoplado foi direcionado para a órbita de Marte. Essa é a mais bem sucedida missão da SpaceX até agora.

O Tesla Roadster que ele enviou ao espaço é o da primeira geração. O modelo foi o primeiro carro da companhia e criado com base no esportivo inglês Lotus Elise. Uma nova geração foi confirmada com cerca de 1.000 km de autonomia e velocidade máxima de 400 km/h.

QUASE PERFEITO

Ainda assim, houve problemas com todo o processo. O propulsor principal deveria voltar à terra e pousar em uma plataforma autônoma no oceano. Ele acabou caindo no mar, mas os dois propulsores auxiliares conseguiram realizar o processo.