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SpaceX mostra primeiras horas do Tesla Roadster no espaço

Tesla Roadster foi colocado em órbita acoplado ao foguete Falcon Heavy da SpaceX
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2018 às 22:42

Publicado em 07 de Fevereiro de 2018 às 22:42

Crédito: @ElonMusk | Twitter
Elon Musk e suas empresas Tesla e SpaceX não conhecem limites. Agora, o empreendedor lançou um carro ao espaço. Com sua empresa de foguetes reutilizáveis SpaceX, Musk lançou o maior deles, o Falcon Heavy. Nele, acoplou o seu próprio Tesla Roadster, de uso pessoal, que foi levado rumo ao espaço. O carro foi equipado com um boneco usando um protótipo de roupa espacial da SpaceX, um hot wheels e um disco rígido com todo tipo de informação sobre a humanidade.
Um live foi feito do espaço. Apesar de parecer montagem, o registro é real.
 
Segundo Musk, o disco é para o caso de alguma forma de vida extraterrestre resolver visitar o Tesla. O foguete no qual está acoplado foi direcionado para a órbita de Marte. Essa é a mais bem sucedida missão da SpaceX até agora.
O Tesla Roadster que ele enviou ao espaço é o da primeira geração. O modelo foi o primeiro carro da companhia e criado com base no esportivo inglês Lotus Elise. Uma nova geração foi confirmada com cerca de 1.000 km de autonomia e velocidade máxima de 400 km/h.
QUASE PERFEITO
Ainda assim, houve problemas com todo o processo. O propulsor principal deveria voltar à terra e pousar em uma plataforma autônoma no oceano. Ele acabou caindo no mar, mas os dois propulsores auxiliares conseguiram realizar o processo.
Elon Musk é a representação do século XXI da frase: Não sabendo que era impossível ele foi lá e fez, do romancista francês Jean Cocteau.

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