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Capixaba registra passagem de Estação Espacial em Cariacica

A estação orbita a cerca de 400 quilômetros de altitude dando uma volta na Terra a cada 90 minutos

Publicado em 21 de Abril de 2019 às 22:56

Publicado em 

21 abr 2019 às 22:56
E teve capixaba que ficou de olho no céu à espera da passagem da Estação Espacial Internacional (ISS) pelo Espírito Santo neste domingo (21) de Páscoa. A estação orbita a cerca de 400 quilômetros de altitude dando uma volta na Terra a cada 90 minutos. Ela pôde ser vista no céu de alguns estados do Brasil.
Munido de um aplicativo, que informa a localização em tempo real da estação, o atendente Felipe Lima Neves, de 31 anos, ficou à espera para fazer o registro do laboratório. O atendente informou que conseguiu ver e filmar o objeto por volta das 17h40, no bairro Porto, de Cariacica, onde mora.
No Espírito Santo, segundo o diretor do Parque da Ciência de Curitiba, o astrônomo Anisio Lasievicz, foi possível avistar o laboratório espacial nos dias 19, 20 e 21 de abril, de acordo com previsão encomendada ao estudioso pelo Gazeta Online. "Só dá para ver a estação pouco antes de o Sol nascer ou pouco depois de ele se pôr. É que se for fora dessas circunstâncias, a estação não será iluminada então não dá para ver. E se o Sol estiver muito forte, a gente também não consegue localizá-la no céu", explica.
"Para observar basta olhar pro céu e procurar um objeto que se desloca sem piscar e rapidamente. As pessoas confundem com aviões às vezes, mas aviões piscam. A estação, não", diz. O astrônomo relata que, embora seja interessante, não é a primeira e não será a última vez que a ISS dá o ar da graça no céu brasileiro. A cada 90 minutos a estação dá uma volta completa na Terra e, como a órbita dela é inclinada, a cada volta o laboratório passa cerca de 15 graus à esquerda do que da vez anterior, o que faz com que ela seja vista, em algum momento do ano, no planeta inteiro.
(Com informações de Pedro Permuy)
 

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