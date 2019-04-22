Capixaba registra passagem de Estação Espacial em Cariacica

No Espírito Santo, segundo o diretor do Parque da Ciência de Curitiba, o astrônomo Anisio Lasievicz, foi possível avistar o laboratório espacial nos dias 19, 20 e 21 de abril, de acordo com previsão encomendada ao estudioso pelo Gazeta Online . "Só dá para ver a estação pouco antes de o Sol nascer ou pouco depois de ele se pôr. É que se for fora dessas circunstâncias, a estação não será iluminada então não dá para ver. E se o Sol estiver muito forte, a gente também não consegue localizá-la no céu", explica.

"Para observar basta olhar pro céu e procurar um objeto que se desloca sem piscar e rapidamente. As pessoas confundem com aviões às vezes, mas aviões piscam. A estação, não", diz. O astrônomo relata que, embora seja interessante, não é a primeira e não será a última vez que a ISS dá o ar da graça no céu brasileiro. A cada 90 minutos a estação dá uma volta completa na Terra e, como a órbita dela é inclinada, a cada volta o laboratório passa cerca de 15 graus à esquerda do que da vez anterior, o que faz com que ela seja vista, em algum momento do ano, no planeta inteiro.