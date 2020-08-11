Ufes decide na quinta sobre novo calendário acadêmico e ensino remoto

A proposta de um novo calendário acadêmico e a adoção do ensino remoto na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) serão decididas nesta quinta-feira (13), em reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da universidade. A data proposta de retorno das atividades é o dia 1º de setembro.
Um dia antes, na quarta-feira (12), o Conselho Universitário se reunirá, a partir das 14 horas. De acordo com a assessoria de imprensa da universidade, um dos pontos da pauta da reunião será a discussão de propostas de alteração na Resolução 07/2020, que regulamenta a reorganização das atividades acadêmicas, administrativas e eventos na Ufes.
Nesta reunião também será discutida a criação do auxílio emergencial de inclusão e acessibilidade digital, cujos editais foram divulgados pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania (Proaeci) na última quarta-feira (05).
Na quinta-feira (13), às 14 horas, será realizada a reunião do Cepe, que discutirá as propostas de criação e regulamentação do Earte, a proposta de calendário do semestre especial e as propostas de flexibilização das normas acadêmicas. Essas resoluções já foram aprovadas nas câmaras de graduação e pós-graduação.