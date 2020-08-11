Ufes decide na quinta sobre novo calendário acadêmico e ensino remoto

Reitoria da Ufes Crédito: Ricardo Medeiros

A proposta de um novo calendário acadêmico e a adoção do ensino remoto na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) serão decididas nesta quinta-feira (13), em reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da universidade. A data proposta de retorno das atividades é o dia 1º de setembro.

Um dia antes, na quarta-feira (12), o Conselho Universitário se reunirá, a partir das 14 horas. De acordo com a assessoria de imprensa da universidade, um dos pontos da pauta da reunião será a discussão de propostas de alteração na Resolução 07/2020, que regulamenta a reorganização das atividades acadêmicas, administrativas e eventos na Ufes.

Nesta reunião também será discutida a criação do auxílio emergencial de inclusão e acessibilidade digital, cujos editais foram divulgados pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania (Proaeci) na última quarta-feira (05).